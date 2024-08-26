《苗栗》南庄賽夏族文物館 入館人次成長慢

賽夏族民俗文物館入館人次未顯著增加，苗縣原民處將積極接洽其他單位尋求合作。（資料照）

2024/08/26 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣賽夏族民俗文物館坐落於苗栗縣南庄鄉向天湖畔，景色優美，也是推動、保存賽夏族文化的重要場館。不過，審計部苗栗縣審計室報告指出，苗栗縣賽夏族民俗文物館相較於二○一九年入館人次，去年度入館人次未達五年前七成，認為苗栗縣府原住民族及族群發展處應思考改善之道。

去年不到1.9萬人 未達5年前7成

審計室報告指出，苗栗縣賽夏族民俗文物館位處南庄鄉向天湖畔，惟鮮少結合地方特色與景觀優勢，及納入國際元素推廣活動，致入館人次未顯著增加，待研謀改善。

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根據資料，苗栗縣賽夏族民俗文物館去年度入館人次僅一萬八千兩百四十八人次，較二○二二年僅增加一○二人；去年度售票金額十七餘萬，入館人次與售票金額均未達二○一九年的七成。

原民處表示，以往因民俗文物館附近設有市集販售特色農產與工藝品，入館人次較多，市集裁撤後人氣受到影響，確實不若往年。

苗縣原民處：尋求合作辦活動

原民處強調，為了增加入館人次、提高遊客入館意願，將積極與文化觀光局、南庄鄉公所及參山國家風景區管理處結合，舉辦相關賽夏族傳統工藝手作體驗、藝文展演等活動。尤其參山國家風景區管理處擁有中央資源挹注，較常舉辦相關活動如小旅行或藝文活動，原民處會積極接洽尋求合作，增加賽夏族民俗文物館曝光度及觀光人潮。

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