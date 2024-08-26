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    大坑步道易滑倒 山友加註「彈弓樹」警示

    大坑九之一號步道親民，但途中一小段階梯突然縮小，常有不熟悉民眾滑倒甚至受傷。（記者許國楨攝）

    大坑九之一號步道親民，但途中一小段階梯突然縮小，常有不熟悉民眾滑倒甚至受傷。（記者許國楨攝）

    2024/08/26 05:30

    九之一號步道一小段階梯突然縮小 不注意易導致受傷意外

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市大坑風景區有多條步道，依難易程度提供民眾評估，其中堪稱超親民的九之一號步道，因為途中有一小段階梯突然縮小，常有不熟悉民眾因此滑倒甚至受傷，為此有山友在該處設置告示牌，近日更以樹形加註「彈弓樹」字樣，藉此吸引駐足警示，滿滿的溫馨人情味。

    超親民步道吸引新手 全程木階梯

    大坑風景區目前總共規劃有十四條登山步道，全長加起來超過十七公里，從散步健行級的休閒型步道，到需要準備體力跟裝備的挑戰級步道，多種難易程度提供民眾依體力、腳力評估規劃行程，相當受到歡迎。

    其中九之一號步道前往步道口路途中設有農夫市集，登山民眾可在此買到大坑地區農特產品，加上長度僅約六百公尺即可銜接到九號步道，適合全家大小健走，堪稱超親民步道，吸引不少新手，只是該步道全程皆是木階梯，途中有一小段階梯步幅開距突縮小，導致常有民眾下山時，常一個不注意就滑倒，甚至因此受傷。

    吸引民眾駐足討論樹形 提高警覺

    儘管號稱超親民，但步道畢竟位處山區，一旦受傷救護也不容易，為此有熱心山友在該段階梯轉彎處樹上，貼上「此處階梯縮小易滑倒，請注意」告示，希藉此提醒民眾注意，但還是有民眾不察滑倒，山友可能覺得警示性不足，乾脆根據該大樹樹幹分叉形狀，加註醒目的紅色「彈弓樹」字樣。

    此舉果然奏效，只見民眾行經該處時被吸引駐足，一陣七嘴八舌討論何謂「彈弓樹」，除對照樹形同時，也能看到一旁警語而提高警覺，紛紛露出會心一笑，有人覺得「彈弓樹」可能是肖楠、紅檜或扁柏，但以肖楠的機會較高，但樹種不論，也對山友的用心感到相當溫馨。

    熱心山友在該處貼上「此處階梯縮小易滑倒，請注意」警語。（記者許國楨攝）

    熱心山友在該處貼上「此處階梯縮小易滑倒，請注意」警語。（記者許國楨攝）

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