接力賽、痛風餐 特色馬拉松搶人氣

菊島澎湖跨海馬拉松被封為「痛風療癒系」馬拉松，補給品包含大龍蝦、海鮮粥等。 （澎湖國家風景區管理處提供）

2024/08/26 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕路跑活動百花齊放，主辦單位絞盡腦汁形塑特色。新北市「追火車」鐵道馬拉松接力賽，成為企業鼓勵員工參與、培養向心力的活動。離島馬拉松也別有風情，金門、馬祖具戰地特色，澎湖則以「痛風系」補給品為噱頭。

新北「追火車」報名隊伍倍增

新北市政府二○一六年開辦「追火車」鐵道馬拉松接力賽，採七人組隊接力制，從福容飯店出發，沿著鐵道路線，以老火車通行證「電氣路牌」為棒接力，奔至終點，起初有五百隊、三五○○人報名，今年已達一一○○隊、七七○○人參加。

請繼續往下閱讀...

接力賽的形式，讓沒有跑步習慣的人也能輕鬆參與，也有隊伍精心裝扮拚創意。選手成功交棒之後，可就近搭火車至終點站，迎接最後一棒的隊友，不少企業掏錢讓員工參加，培養團隊合作及向心力。

提案創辦「追火車」的章世政，當時在新北市觀光旅遊局任職。眼見雙溪、貢寮人潮少，他以日本「箱根驛傳」為靈感，規劃追火車接力賽，除了引客到偏鄉、提供選手折抵券促進當地消費，也帶起訂房盛況，當地的福容飯店在賽事前一個月就滿房，訂不到的只好住宜蘭、雙溪，也有人完賽之後，當場預訂下一年的房間。

章世政說，部分交棒點設在小型車站，例如牡丹車站，讓選手在交棒點等隊友時，有足夠時間感受小站風情，和街坊居民及店家互動；他認為賽事帶來的人流和消費是一時的，選手創造回憶，對當地有感情，對地方來講才是意義所在，才有助於進一步發展文化和觀光。

金門馬拉松 濃濃戰地風

離島路跑也很精彩。金門馬拉松沿途有陸軍金門防衛指揮部展示坦克等設備，還有閩南古厝、西式洋樓建築群與傳統民俗相融的景致；馬祖國際馬拉松在南竿舉辦，聚落、戰地景觀及閩東文化，呈現另一番風味。

菊島澎湖跨海馬拉松被封為「痛風療癒系」馬拉松，沿途補給鮮味十足，大龍蝦、龍虎石斑海鮮粥、花枝丸等；路線經過跨海大橋、大菓葉玄武岩等景點，讓參賽者飽覽澎湖美景。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法