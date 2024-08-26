六氟化鈾核燃料年底啟運英國

國家原子能科技研究院。（取自Google地圖）

2024/08/26 05:30

國原院估明年第一季完成所有權移轉

〔記者陳嘉怡／台北報導〕台灣在四十多年前為發展核燃料產業，曾從國外進卅五噸六氟化鈾，後因相關政策停擺，至今仍閒置在桃園龍潭的國家原子能科技研究院（見圖，取自Google地圖）。國原院二○一五年起，計畫將六氟化鈾運送至國外，但時程卻一再延宕至今仍未運出。國原院表示，年底前一定會運出台灣，明年第一季應能與英國完成所有權移轉程序。

六氟化鈾是一種鈾的化合物，用於製造濃縮鈾，具有很強的毒性，能與水劇烈反應，並能腐蝕大多數金屬。台灣在一九八○年代為研究自製核燃料可行性，分別自美國及法國購入卅五噸核子物料六氟化鈾，但後來因局勢改變，發展核燃料產業政策停擺，這批六氟化鈾至今仍擺放在國原院內。

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國原院二○一五年開始規劃「六氟化鈾安定化處理與處置計畫」，原規劃送至美國進行穩定化處理及處置，因美方認為處理境外六氟化鈾並非其能源部執掌，請台灣另尋其他民間廠商辦理。後來又因辦理國外運送採購案數度流標，導致時程多次展延。該計畫前後共經過四次修正，完成期限從原規劃的二○一九年展延至二○二四年，總經費也從原計畫的一．五五億元增至三．七億元，約增加一．三八倍。

國原院目前計畫將六氟化鈾運送至英國，去年規劃今年九月運送、年底前應能完成所有程序作業。不過，國原院化工所所長邱垂煥表示，由於英國核管單位認為原先的防護桶強度不足，要求灌水泥加強防護效果，因此需要重新設計防護桶，並重新申請運輸容器使用許可執照，這些程序比原先預估的時間久，導致整體時程稍微耽擱。

邱垂煥表示，今年一月底已獲得英方核發的運輸容器使用許可執照，目前正在辦理運送前整備作業，包括申請國外輸入及運送許可、運送作業安排等，年底前一定會將六氟化鈾運出台灣，運抵英國後還有一系列的檢測及驗收處理工作，預計明年第一季前應能完成全部作業，將六氟化鈾的所有權正式移轉給英國。

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