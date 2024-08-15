《屏東》茶葉屬生、熟廚餘？屏縣邀鄉鎮研議

茶葉、骨頭到底要分類在生或熟廚餘？屏東縣各鄉鎮並未統一。（記者葉永騫攝）

2024/08/15 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣為落實垃圾分類，從八月一日起強力執行垃圾破袋檢查作業，要求民眾做好垃圾分類，應將垃圾分類為「一般垃圾」、「資源垃圾」及「廚餘」等三類，廚餘還分生、熟廚餘。環保局長顏幸苑表示，廚餘採取因地制宜方式，二十日將針對生熟廚餘處理方式進行研議，提供民眾明確的處理方式。

屏東縣環保局強力執行垃圾分類，但仍有不少民眾對廚餘分類內容不甚了解，對雞骨頭、蛋殼、鳳梨皮、茶葉、蚵殼等物品要分到生廚餘或熟廚餘有所疑慮，有些縣市將茶葉、雞骨頭等列為熟廚餘，有些則列入生廚餘，讓人搞不清楚。

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顏幸苑表示，依環境部所訂「廚餘分類參考指引」規定，廚餘可分熟廚餘（適用養豬廚餘）與生廚餘（適用堆肥廚餘）二種，民眾是否分生熟廚餘收集，須因地制宜，要考量當地公所廚餘最終處理方式，才能進行清除，並提升後段廚餘處理或再利用的效能。

環保局舉豬骨頭為例，有經過處理的應列入熟廚餘，反之以生廚餘處理，可作為肥料，由於各鄉鎮做法不同，廚餘的分類應具有彈性，該局將在二十日邀各鄉鎮市公所清潔隊研議，讓民眾更了解如何進行分類。

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