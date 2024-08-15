《屏東》郵輪巴士觀光熱賣 屏縣再推3遊程

「港邊走走尋秘去」遊程將探訪大鵬灣絕美海上教堂。（記者羅欣貞攝）

2024/08/15 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年十月「全民運動會」將在屏東縣登場，縣府特別規劃六條ＣＰ值超高的主題郵輪巴士觀光遊程，分兩波推出，第一波三條遊程上月底開賣後大受歡迎，幾乎班班客滿，第二波即日起開賣另三條遊程，並加碼推出選手九折優惠。

屏東縣府表示，全民運郵輪巴士第一波開賣後，不到一週體驗屏南半島的「琅嶠牡丹尋訪記」四梯次已全數完銷，夏日消暑的「二峰圳人文走讀」路線也僅剩少數名額，已開行三梯次的親子旅遊「好屏童樂趣郊遊」，搭上遊程贈送的特色伴手禮提袋超吸睛，讓旅客愛不釋手，連帶對其他三條路線也有超高詢問度。

請繼續往下閱讀...

縣府交旅處表示，即日起開賣第二波遊程，包含大人小孩最期待的安坡童玩王國探險「勇士秘境探險趣」、暢玩東港大鵬灣及享受絕美教堂 下午茶的「港邊走走尋秘趣」，以及體驗龍膽石斑餵食及精緻飯湯的「一日漁夫旅行趣」，每條路線價格千元有找，內容包含在地特色午餐、ＤＩＹ、深度導覽解說、超值伴手禮等。

交旅處說，六條郵輪巴士八月至十月間登場，週週都有遊程，每款主題遊程各有六個梯次，每梯次限量四十人，價格依遊程不同每人費用六百九十九元至八百九十九元，本次開賣再加碼全民運選手優惠，選手本人報名參加任一遊程，前一百名即享九折優惠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法