萌度爆表 「巷仔Niau」領路逛台南文博會

「巷仔Niau」麒麟尾貓充氣裝置模擬圖。（文化局提供）

2024/08/15 05:30

8隻麒麟尾貓大型充氣裝置 將出現在孔廟等處 帶領遊客探索古都

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台灣文化創意博覽會」首度移師台南，文博會由中央與地方共同合作，系列展演在整個城市多點開花，其中一大亮點，將有「巷仔Niau」（Niau台語，意指貓）麒麟尾貓領路，帶領大家探索台南獨特氛圍，同時展現台灣與世界連結的魅力。

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台南概念展區系列展演23日登場

文博會主題「寶島百面」，由文化部策劃的大展，將於八月廿六日至九月一日在大台南會展中心舉行，內容涵蓋品牌商展與文化策展。同時由中央與市府規劃合作的台南概念展區系列展演，則於八月廿三日至九月一日在「三二一巷藝術聚落」、「西竹圍之丘文創園區」、「藍晒圖文創園區」等地酷炫登場。

南市文化局長謝仕淵表示，搭配文博會台南概念展區亮相的「巷仔Niau」麒麟尾貓，靈感來自大航海時代，當時商船上常飼養貓咪來杜絕鼠患，其中「麒麟尾貓」因善於捕鼠，隨船來到日本、台灣及東南亞，象徵著台灣與世界的連結。

大貓幸運象徵 高度從3.5至10公尺

「巷仔Niau」的尾巴上有折角或像兔子尾巴一樣短圓，耳朵呈現孔廟屋簷的燕尾狀，身上有水紋、船以及老鼠等視覺符碼，作為海洋貿易的見證，麒麟尾貓由於數量稀少，是幸運的象徵。

展期將有八隻「巷仔Niau」麒麟尾貓大型充氣裝置，高度從三．五公尺至十公尺不等，預計將出現在「三二一巷藝術聚落」、「西竹圍之丘文創園區」、「藍晒圖文創園區」、「孔廟文化園區」、「水交社文化園區」、「山上花園水道博物館」、新營區及「安平古堡」等地，迎接遊客來打卡拍萌照，增添趣味性互動。

文博會內容豐富多元，包括夜間市集、音樂展演、影展、遊行、走讀及沉浸式展覽等，讓參加民眾全方位體驗台南文化底蘊與豐富的文創能量，預料屆時將吸引人潮。市長黃偉哲表示，由於這是文博會第一次在台南舉行，文化局務必要與交通局、觀旅局等局處合作，加強展場間交通資訊宣導，並串聯各展區與周邊景點，提升整體效益。

文博會的台南概念展區系列展演，在藍晒圖文創園區等地登場。 （記者洪瑞琴攝）

台灣文化創意博覽會將有「巷仔Niau」麒麟尾貓領路，帶領遊客探索台南，圖為模擬圖。（文化局提供）

文博會的台南概念展區系列展演，在三二一巷藝術聚落等地登場。 （記者洪瑞琴攝）

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