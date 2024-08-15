綠竹筍全國評鑑 新北奪6冠王

八里農會李祥溪（右三）榮獲首屆全國優質安全綠竹筍評鑑「有機組」冠軍暨甜筍王。（記者賴筱桐攝）

2024/08/15 05:30

〔記者賴筱桐、羅國嘉／新北報導〕今年首屆全國優質安全綠竹筍評鑑，新北市農友分別獲得「有機組」、「產銷履歷組」及「溯源組」的全國冠軍及甜筍王，創下「六冠王」佳績。市長侯友宜昨天在市政會議表揚農友，希望未來將綠竹筍推廣到全國各地。

農業局表示，全國優質安全綠竹筍評鑑共有九縣市、一五五位農友參賽，分成「有機組」、「產銷履歷組」及「溯源組」三組評比，八里農會李祥溪榮獲「有機組」冠軍暨甜筍王、五股農會林仕相獲「產銷履歷組」冠軍、林口農會蔡永吉獲「產銷履歷組」甜筍王、三峽農會陳國隆獲「溯源組」冠軍、泰山農會唐德輔獲「溯源組」甜筍王。

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李祥溪為八里第一批種植綠竹筍的農友，資歷逾一甲子，生產的綠竹筍口感軟嫩鮮甜，獲顧客好評；林仕相說，綠竹筍的味道及品質受種植位置影響，家族傳承的筍園栽培出優質綠竹筍，清蒸後甜度高，帶有玉米香氣；陳國隆從小跟父親在筍園工作，出社會後在外就業約廿年，因不忍筍園廢棄，決定返鄉繼承衣缽，在區級、市級比賽嶄露頭角。

另外，客家事務局為推廣客家美食，拍攝「新北就是哈這味（位）」美食料理系列影片，今日在「新北市客家局」臉書開播第一集，每週四更新一集，希望市民了解客家文化。

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