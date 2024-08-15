巧克力、可可粉訂鎘含量標準 明年實施

衛生福利部昨預告「食品中污染物質及毒素衛生標準」修正草案，再次提出「巧克力」重金屬鎘的限量規定，預計明年1月1日正式實施。 （記者邱芷柔攝）

2024/08/15 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署昨預告「食品中污染物質及毒素衛生標準」修正草案，比照國際食品法典委員會（Codex）標準，針對「巧克力」依總可可固形物含量劃分，訂定重金屬「鎘」限量，並將可可粉也納入管理，預計明年一月一日實施。

巧克力「鎘」限量新規依總可可固形物含量區分為五個範圍，含量「廿％至卅％」上限每公斤 ○．三毫克、「卅％至五十％」○．七毫克、「五十％至七十％」○．八毫克、「七十％以上」○．九毫克，另「可可粉」上限為每公斤二毫克。

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食藥署副署長林金富說明，巧克力中的鎘含量，受可可豆品種、生長環境和可可固形物含量影響，國際上通常根據可可固形物含量制定管理標準，去年食藥署曾針對含有五十％以上可可固形物的巧克力提出修正草案預告，經收集意見，第二次修正預告比照Codex標準加強管理。

林金富說，預告後有六十天的評論期，廣泛蒐集各界意見，新規預計明年一月一日實施，屆時違規產品將一律下架銷毀，業者屆期仍未改善則可開罰三萬到三百萬元。

至於「鉛」含量規定，林金富說，目前只有中國針對巧克力訂有鉛含量標準，歐盟和美國等尚無相關規範，食藥署將持續收集意見，滾動式修正規範，保障國人食安。

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