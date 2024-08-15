為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    巧克力、可可粉訂鎘含量標準 明年實施

    衛生福利部昨預告「食品中污染物質及毒素衛生標準」修正草案，再次提出「巧克力」重金屬鎘的限量規定，預計明年1月1日正式實施。 （記者邱芷柔攝）

    衛生福利部昨預告「食品中污染物質及毒素衛生標準」修正草案，再次提出「巧克力」重金屬鎘的限量規定，預計明年1月1日正式實施。 （記者邱芷柔攝）

    2024/08/15 05:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署昨預告「食品中污染物質及毒素衛生標準」修正草案，比照國際食品法典委員會（Codex）標準，針對「巧克力」依總可可固形物含量劃分，訂定重金屬「鎘」限量，並將可可粉也納入管理，預計明年一月一日實施。

    巧克力「鎘」限量新規依總可可固形物含量區分為五個範圍，含量「廿％至卅％」上限每公斤 ○．三毫克、「卅％至五十％」○．七毫克、「五十％至七十％」○．八毫克、「七十％以上」○．九毫克，另「可可粉」上限為每公斤二毫克。

    食藥署副署長林金富說明，巧克力中的鎘含量，受可可豆品種、生長環境和可可固形物含量影響，國際上通常根據可可固形物含量制定管理標準，去年食藥署曾針對含有五十％以上可可固形物的巧克力提出修正草案預告，經收集意見，第二次修正預告比照Codex標準加強管理。

    林金富說，預告後有六十天的評論期，廣泛蒐集各界意見，新規預計明年一月一日實施，屆時違規產品將一律下架銷毀，業者屆期仍未改善則可開罰三萬到三百萬元。

    至於「鉛」含量規定，林金富說，目前只有中國針對巧克力訂有鉛含量標準，歐盟和美國等尚無相關規範，食藥署將持續收集意見，滾動式修正規範，保障國人食安。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播