東石海之夏 海上煙火秀增為12分鐘

嘉義縣東石海之夏去年施放煙火，讓民眾嘆為觀止。（資料照）

2024/08/11 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣暑期最大型活動「東石海之夏」海上煙火秀，受到上月底「凱米」颱風影響延期，縣府將於本月卅一日晚間九點恢復舉辦，展演長度提升為十二分鐘，煙火彈逾一．七萬發，聲光效果十足；當天下午起，規劃一系列親子表演活動，設置氣墊遊具、水池、大象造型滑水道免費暢玩，讓大家在暑假的尾聲嗨一波。

打1.7萬發煙火彈 遊具、滑水道免費玩

縣長翁章梁表示，海上煙火秀原定上月廿七日登場，受「凱米」影響取消，許多民眾反映很可惜，縣府聽到大家的聲音，讓海上煙火秀回歸。

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本月卅一日晚間九點，海上煙火秀將在東石漁人碼頭施放，且超越歷年長達十二分鐘，煙火彈逾一．七萬發，最大規格達十六吋，最佳觀賞區為舞風草坪、常鱻廊道、觀海三路及大船入港景觀台。

縣府文化觀光局說，當天下午起，規劃一系列親子表演活動，包括韓國氣球達人Kim、小丑泡泡秀、龍來嘉玩帶動跳、神奇魔術秀、恐龍氣球及蝶古巴特蚵殼DIY等，現場氣墊遊具、水池、大象造型滑水道，讓大小朋友免費暢玩。

當晚演唱會歌手雲集，有聲林之王張若凡、創作型歌手李晉瑋及獨立樂團忒修斯、鹿洐人、藍色狂想super band等。

「嘉香好覓」展區由東石商圈觀光發展協會、布袋街區觀光發展協會、朴子市魅力商圈發展協會等聯合展售，讓民眾有吃又有玩。

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