在地滯洪奏效 雲林褒忠有才寮大排沒淹水

雲林有才寮大排在地滯洪示範區，在這次凱米颱風發揮功效，讓大排沿線四村落都沒有淹水。（水利署第五河川分署提供）

2024/08/11 05:30

水利署利用台糖農地蓄留460萬噸雨水 凱米未釀災 縣府爭取擴大推動

〔記者黃淑莉／雲林報導〕凱米颱風降雨量在各地創下新紀錄，雲林褒忠降雨量超過百年防洪頻率，因水利署在一一○○公頃台糖農地做「在地滯洪」發揮功效，把四六○萬噸雨水先蓄留，讓有才寮大排沿岸的四村沒有淹水災情。雲林縣府水利處長許宏博指出，將爭取中央在縣內農牧區擴大推動在地滯洪，花少錢就可以改善村莊淹水問題。

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凱米雨量超過百年防洪頻率

水利署推動在地滯洪，二○二一年以雲林有才寮大排做為示範區，利用台糖一一○○多公頃農地，以加高田埂、設置控制水門及整治排水溝等方式，將暴雨期間雨水先蓄存在農田，降低區排水位，減少村落淹水風險。

第五河川分署指出，根據觀測數據，這次凱米颱風期間褒忠雨量廿四小時最大累積達五四五毫米，超過百年頻率降雨量，創下該雨量站一九六一年設立以來紀錄，過去只要有颱風豪大雨有才寮大排沿線村落即發生淹水災情，這次在地滯洪區充分發揮功用，約有四六○萬噸雨水在降雨期間滯留在滯洪區，使有才寮大排在有才村至出海口河段均未發生排水路溢堤情形，且排水路沿岸的同安村、有才村、田洋村、龍岩村亦沒有發生淹水災情。

沿岸4村 不再豪雨必淹

許宏博表示，雲林許多村庄散落農牧用地上地勢低窪，凱米颱風強降雨，區排水位高，許多農田淹水排不出去，村庄也跟著淹水，有才寮大排的在地滯洪成功經驗應可在雲林的農牧區擴大推行。

許宏博說，極端氣候短時強降雨頻繁，水利工程再怎麼做也趕不上，針對區域排水鄰近農田把田埂加高提高蓄水量，大雨時可以滯洪，防洪效果立竿見影，希望中央能協助擴大在地滯洪，例如透過專案補助或建立機制提高農民意願，讓農牧區可以多一個滯洪空間，政府用較少的錢就可以解決當地的水利難題。

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