（嘉縣）太保選稻米達人 74歲官德利奪冠

太保市台灣稻米達人選拔賽冠軍為官德利（左三）、亞軍賴仲絃（左二）、季軍蔡雄賓（右三）。 （記者林宜樟攝）

2024/08/10 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市農會推廣有機米，輔導農民種植「台南二十號」，外觀呈乳白色，有淡雅芋香，以「日光白玉」命名。昨天太保市農會舉辦「台灣稻米達人選拔賽」，以「台南二十號」為競賽品種，七十四歲稻農官德利從十位決賽參賽者中脫穎而出奪得冠軍及一萬五千元獎金，將代表太保市參加全國賽。

「台灣稻米達人選拔賽」共有十四位稻農參賽，專家學者先從田間檢查選出十位進入決賽，昨天評審從外觀性狀、官能品評等項目評分，評選結果，冠軍官德利、亞軍賴仲絃、季軍蔡雄賓，太保市農會總幹事黃靜玉、太保市長鄭淑分、農糧署南區分署副分署長黃怡仁、縣議員黃榮利等人到場頒獎。

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黃靜玉說，太保市稻米耕作面積約一千八百公頃，農會輔導兩個有機米產銷班，前年選定種植台南區農業改良場鹿草分場培育的「台南二十號」，此品種香氣十足，煮成白飯口感Q彈，成為人氣產品。

官德利說，他務農約二十年，得獎感謝產銷班班長、指導員及農會協助指導，首次有機栽培「台南二十號」，面積約一甲地，過程順利，因時間不長，還需再多種兩年才能掌握病蟲害等資訊，對參加全國賽有信心，希望為家鄉爭光。

太保稻米達人賽獲得冠軍的白米，外觀乳白色。（記者林宜樟攝）

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