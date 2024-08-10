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（嘉縣）「好嘉筍」生態友善 力挺諸羅樹蛙保育

保育諸羅樹蛙的「好嘉筍」系列商品正式發表。（記者蔡宗勳攝）

保育諸羅樹蛙的「好嘉筍」系列商品正式發表。（記者蔡宗勳攝）

2024/08/10 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕林業保育署嘉義分署大力推動諸羅樹蛙竹林棲地保育，繼推出「諸羅樹蛙友善棲地管理標章」鼓勵農友有機耕作，與諸羅樹蛙共存，昨天攜手嘉縣友善諸羅樹蛙蔬果生產合作社共同發表「好嘉筍」鮮筍品牌，推廣優質烏殼綠竹筍，也希望民眾以購買力支持諸羅樹蛙保育行動。

嘉縣烏殼綠竹筍 推新品牌

嘉義分署分署長張岱表示，「好嘉筍」鮮筍品牌，除了替新鮮竹筍穿上美觀的真空外包裝，同步推出超實用的保冷袋、堅固耐用的提袋及超可愛的諸羅樹蛙布偶，成為搭配「好嘉筍」販售推廣的利器，期待透過包裝設計與周邊商品推出強化品牌識別，鼓勵民眾透過消費支持諸羅樹蛙保育行動。

行銷結合樹蛙布偶、保冷袋

嘉義分署二○二二年推出「諸羅樹蛙友善棲地管理標章」，輔導農民以友善諸羅樹蛙的方式耕種竹林，獲得農友認同，進而自主成立嘉縣友善諸羅樹蛙蔬果生產合作社，打產銷團體戰，也讓分署更有信心從標章走向品牌，期待能進入更多通路市場，藉以提高友善農產品收入，進而促使更多農民願意投入保育行列。

嘉縣友善諸羅樹蛙蔬果生產合作社理事主席林勝瑋說，「好嘉筍」產品經保育單位棲地標章認證，確保生產者依據諸羅樹蛙的需求管理田區，同時取得有機、產銷履歷、綠保標章等農業認證，生產過程嚴格，且兼顧諸羅樹蛙的需求，為消費者提供最天然、最健康的選擇。

產銷履歷、有機、綠保標章

日前強颱「凱米」肆虐，致嘉義地區烏殼綠竹筍產量僅剩約兩成，損失慘重。林勝瑋說，農業看天吃飯，風災凸顯農業保險的重要性，呼籲政府單位正視問題，早日將竹筍納入保險品項。對此縣府農業處長許彰敏表示，將和中央及保險公司研商竹筍納保可行性。

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