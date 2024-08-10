台中最大「廍子安居」社宅動工 將蓋1430戶

台中「廍子安居」規劃興建一四三○戶。（記者蘇孟娟攝）

2024/08/10 05:30

中央規劃社宅7處興建中 潭子「頭家安居」2027年可入住

〔記者蘇孟娟／台中報導〕配合總統賴清德居住正義政策，國家住都中心在台中規劃最大社宅「廍子安居」九日動工，將斥資七十九億二千萬元蓋一四三○戶，預計二○二八年完工，這也是中央在台中規劃開工的第七處社宅，其中去年開工的潭子區「頭家安居」，將是中央在台中興辦可最快入住的社宅，預計二○二七年入住。

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北屯廍子重劃區 2028年完工

「廍子安居」位於北屯區廍子重劃區，鄰近廍子國小、廍子國中及環中東路及台七十四線快速道路，規劃蓋一四三○戶，並設有托嬰中心、幼兒園、親子館及身心障礙職業重建中心等。內政部長劉世芳表示，中央不選偏遠之處，而是以最好的地點興辦社宅，以「小造鎮」規模提供給年輕人及弱勢居住。

斥資79.2億 近台74線快速道

劉世芳說，中央用七十九億蓋一千四百餘戶，平均一戶五百萬，但現實中五百萬在台中買不到一戶，這案是財政部國有財產署把公有土地提供給國土署蓋社宅，提供年輕人及弱勢居住，未來盼中央與地方一起協力興建更多社宅，落實居住正義。

國家住都中心董事長花敬群指出，住都中心在過去四年，平均每年可蓋一萬五千戶社會住宅，總統賴清德希望八年再興建十三萬戶，目前台中規劃興辦社會住宅的數量約一．五萬戶（中央加地方興辦數），全國排名第四，期許與台中市府合作盤點土地，愈早把土地找出來，就可以愈快興建「連新加坡人都會羨慕」的多功能社宅。

中央推動決標15處 逾5千戶

住都中心表示，中央目前在台中市推動決標十五處、五○九五戶社宅，包含新動土的「廍子安居」，共有七處基地、二九七一戶興建中。

市府興辦1.2萬戶 2908戶完工

台中市都發局指出，台中市自行興辦的社宅中，已完工十一處、二九○八戶，興建中的十三處，另有四處已發包待開工，加計另在東區台中公園二期及南屯建功六號好宅規劃中，總計興辦戶數一萬二三一戶，已提前達到興辦一萬戶的政策目標。

中央斥資逾七十九億，台中最大社宅「廍子安居」昨天動工。（記者蘇孟娟攝）

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