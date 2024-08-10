大湖尊梨評鑑 吳兆烘奪得梨王

苗栗縣大湖農會舉辦大湖尊梨果品評鑑，參賽的甘露梨，比人臉還大。（記者張勳騰攝）

2024/08/10 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉盛產高接梨，並打出「大湖尊梨」品牌，大湖地區農會舉辦大湖尊梨系列活動，尊梨評鑑昨登場，參賽的高接梨平均單顆果重需達廿六台兩以上，比賽結果由果農吳兆烘奪得第一名「梨王」殊榮；今年大湖尊梨品質優，平均糖度十二度以上，嘗鮮正是時候。

參賽單顆26兩以上 糖度至少12

大湖鄉是苗栗縣高接梨重要產地之一，種植面積約二百八十公頃，品種有新興、豐水及寶島甘露梨等。大湖地區農會近年舉辦大湖尊梨系列活動，大湖尊梨評鑑昨登場，以寶島甘露梨為主，參賽平均單顆果重需達廿六台兩以上，評審就果重、果品外觀、果型、口感、風味及糖度等進行評分。

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評審苗栗區農業改良場副研究員張雅玲指出，今年大湖尊梨因雨水及日照充足，也未受前陣子颱風侵台影響，果肉細緻，糖度達十二度以上，民眾可挑選果皮無損傷、表皮光滑的高接梨。

今年的甘露梨依品質每台斤一百至一百卅元不等，也有果農挑選極品甘露梨，每顆依等級二百九十九至四百九十九元不等。

大湖地區農會今年推出特選尊梨單顆包裝，每顆重達廿六兩以上，甜度逾十二度之單顆禮盒，因應小家庭及中秋送禮需求。

評鑑結果，第一名吳兆烘，第二名黃榮政、田貴輝、徐震浩、楊月梅、徐智恆、李美璘、葉芸秀，第三名徐源基、劉翰鐘、賴嘉龍、彭啟賜、張玉麗、鄭國忠、張世習、呂秀枝、鄧雙明、吳金源。

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