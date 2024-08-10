NCC調查 遇電信詐騙 逾8成民眾冷處理

我國逾6成民眾曾遇電話詐騙或網路詐騙，警方破獲詐騙集團也都會起出大量手機。（資料照）

2024/08/10 05:30

手機用戶2985.2萬 比總人口數還多

〔記者蔡思培／台北報導〕我國行動通訊用戶數已達二九八五．二萬、比總人口還多，許多人都接過詐騙電話。不過國家通訊傳播委員會（NCC）調查發現，超過八成的民眾接到詐騙電話或簡訊只會冷處理，僅九．二％的人會打一六五反詐騙專線、願意到警察局報案者更僅有二．六％。

願意報案者僅有2.6％

據警政署統計，去年發生三萬七八二三件詐欺案，較前年增加八三一四件，漲幅達廿八．一七％；其中以「投資詐欺」增加五二三三件最多。

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NCC在「一一二年度通訊市場調查」中，新增調查我國民眾遭遇電話詐騙或網路詐騙情形，超過六成民眾曾遇電話詐騙或網路詐騙。民眾接到詐騙的管道又以行動電話最高，比例達八成，其次為市內電話、即時通訊軟體等。

NCC代理主委翁柏宗分析，台灣手機普及率高，加上民眾個資外流，詐騙集團容易亂槍打鳥，到處撥電話或發送簡訊，甚至有很多來自境外的詐騙電話。

常見電信詐騙手法包括投資訊息、電話詐騙，歹徒會盜用民眾LINE帳號，假冒親友誘騙被害人至超商代買遊戲點數。也有歹徒入侵購物平台網站取得交易資料，假冒客服人員通知交易設定為分期扣款，誘騙民眾ATM匯錢至歹徒帳戶。

假交友、投資詐騙也層出不窮，歹徒會透過通訊軟體搭訕網友，引誘見面援交，並假冒黑道人士恐嚇索財。也有詐騙集團透過訊息、電話邀請民眾加入投資群組、App，不斷慫恿儲值、轉帳購買股票，稱可獲得大量利益，但受害者其實是將錢匯給詐騙集團。

最常掛斷電話 不採取行動

雖然民眾接獲電話詐騙或網路詐騙已成常態，但NCC報告發現，民眾接獲詐騙訊息後多採消極作為，超過八成民眾會直接掛斷電話或不採取任何行動，約二成民眾會提醒親友提高警覺，僅約九．二％會撥打一六五反詐騙專線，而真正會撥打一一○或前往警察局報案者僅二．六％。

王小姐表示，曾接獲電話要求解除分期付款，也常接到可疑投資訊息，已知這是常見詐騙手法，如果打一六五專線通報或報案還要花時間，因此多選擇直接掛斷或忽視；曾遇詐騙的胡先生坦言，從匯款到發現遭詐相隔數天，不認為報警後還能將錢追回，因此最後未報案，就當花錢學教訓。

學者籲多通報 別怕被貼標籤

銘傳大學犯罪防治學系所副教授王伯頎分析，台灣人對詐騙冷處理與華人愛面子文化有關，且有時詐騙背後牽涉到假交友、投資等不單純問題，受害者除怕報案沒面子，更擔心後續要與家人解釋，或報案被旁人貼上貪心、傻、笨等標籤。

王伯頎提醒，若民眾遇詐騙訊息未報案，可能讓詐騙成本更低、更氾濫，接獲詐騙訊息、電話要保持寧可錯殺，不可放過心態，一定要通報。

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