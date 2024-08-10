《花蓮》花蓮撿死鼬獾送驗領500 遭疑鼓勵誘捕

2024/08/10 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣府八日宣布試辦「狂犬病監控送驗檢體獎勵金」，民眾撿到死亡鼬獾後可自行送鄉鎮市公所，獎勵金每隻五百元、每次最高一千元，遭批「變相鼓勵民眾誘捕及接觸鼬獾」。對此縣府昨強調，初衷是希望增加送驗檢體數，以供學界研究，針對外界疑慮，縣府會盡快滾動檢討。

縣府：人為捕捉造成死亡不發獎勵金

花蓮縣府前天宣布針對民眾拾獲死亡鼬獾、主動送鄉鎮公所協助送驗，可獲每隻五百元獎勵金，在生態社團引發批評，因為目前農業部防檢署針對鼬獾疫情的政策，仍是呼籲民眾「不要接觸及捕捉野生動物」。網友批，如果民眾為了領獎金，反而跑去捕捉鼬獾，將造成防疫問題。

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花蓮縣府動植物防疫所長周黃得榮說，鼬獾狂犬病送驗檢體獎勵金為試辦計畫，並強調是「拾獲死亡鼬獾」才可領取獎勵金，且為避免人畜共通疾病傳播，並不鼓勵民眾逕自接觸活體鼬獾、遑論捕捉，如發現鼬獾死因是人為捕捉造成，就不會發給獎勵金。

縣府農業處指出，花蓮縣從去年十一月到今年七月底，已驗出十一例狂犬病陽性，疫區也由南往北擴散到花蓮市國福里。縣府強調，試辦獎勵金計畫初衷，就是希望增加鼬獾送驗樣本數，以釐清陽性個案分布範圍及擴散原因。

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