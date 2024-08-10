為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

《花蓮》花蓮撿死鼬獾送驗領500 遭疑鼓勵誘捕

2024/08/10 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣府八日宣布試辦「狂犬病監控送驗檢體獎勵金」，民眾撿到死亡鼬獾後可自行送鄉鎮市公所，獎勵金每隻五百元、每次最高一千元，遭批「變相鼓勵民眾誘捕及接觸鼬獾」。對此縣府昨強調，初衷是希望增加送驗檢體數，以供學界研究，針對外界疑慮，縣府會盡快滾動檢討。

縣府：人為捕捉造成死亡不發獎勵金

花蓮縣府前天宣布針對民眾拾獲死亡鼬獾、主動送鄉鎮公所協助送驗，可獲每隻五百元獎勵金，在生態社團引發批評，因為目前農業部防檢署針對鼬獾疫情的政策，仍是呼籲民眾「不要接觸及捕捉野生動物」。網友批，如果民眾為了領獎金，反而跑去捕捉鼬獾，將造成防疫問題。

花蓮縣府動植物防疫所長周黃得榮說，鼬獾狂犬病送驗檢體獎勵金為試辦計畫，並強調是「拾獲死亡鼬獾」才可領取獎勵金，且為避免人畜共通疾病傳播，並不鼓勵民眾逕自接觸活體鼬獾、遑論捕捉，如發現鼬獾死因是人為捕捉造成，就不會發給獎勵金。

縣府農業處指出，花蓮縣從去年十一月到今年七月底，已驗出十一例狂犬病陽性，疫區也由南往北擴散到花蓮市國福里。縣府強調，試辦獎勵金計畫初衷，就是希望增加鼬獾送驗樣本數，以釐清陽性個案分布範圍及擴散原因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播