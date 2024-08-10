大雨不斷 杉林溪聯外道拚月底搶通

凱米風災中斷南投溪頭往杉林溪的聯外交通，礙於山區午後大雨拖累施工進度，最快8月底才能搶通。（南投縣府提供）

2024/08/10 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕凱米颱風造成南投縣溪頭往杉林溪的投五十一線路基流失，導致杉林溪聯外道路中斷，南投縣政府原想力拚八月下旬搶通，惟近日午後常下大雨，影響搶修進度，預估最快八月底才能完工通行，杉林溪森林渡假園區今年暑假旅遊因道路中斷幾乎「報銷」。

施工進度落後 休園時間恐延長

南投縣府工務處表示，投五十一線道路流失土方不少，目前已打樁將回填土石穩固路基，原推估天氣若穩定，工期約二、三週，希望本月下旬就能先搶通單線，但因最近山區午後大雨不斷，導致每天可施工的時間只剩半天，嚴重影響工程進度。

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依照目前山區天候狀況，最快也要月底才能搶通，有關杉林溪居民的對外交通，先前已協調溪頭園區開放園內路徑，每天上、下午都有放行時段，以維持居民對外聯繫的通道，至於要到杉林溪旅遊的遊客車輛，仍因道路中斷無法通行。

杉林溪森林生態渡假園區則指出，因凱米颱風來襲，七月廿四日就休園，原估道路八月中旬搶通，因此休園延至十五日，近日則因經常性午後大雨，道路最快月底才能搶通，目前仍在評估休園作業，如確定就會公告，而今年暑假八月旅遊旺季也將因此提前結束，但會利用休園期間優化環境，等道路恢復通行後，再重新開園迎接遊客。

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