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人生八分之一須被照顧 社福倡自立支援新模式

高雄日照中心大腦活化班參與首屆「高齡健康產業博覽會」，特地安排失智長者與民眾玩環保桌遊，認為失智只要適當教育、帶動及認同，患者可以走入社會、重拾信心，也能助其延緩失智和活化腦部。（慈濟基金會提供）

高雄日照中心大腦活化班參與首屆「高齡健康產業博覽會」，特地安排失智長者與民眾玩環保桌遊，認為失智只要適當教育、帶動及認同，患者可以走入社會、重拾信心，也能助其延緩失智和活化腦部。（慈濟基金會提供）

2024/08/04 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕慈濟基金會長照推展中心與慈濟四家醫院參與今年首次舉辦的「高齡健康產業博覽會」，昨日找來長照專家林金立分享「自立支援」新模式，點出台灣人平均七十三歲進入被照顧階段，該階段更占約人生的八分之一，呼籲最好從五十歲開始規劃，維持生活、運動、飲食控制、人際互動等，為老後人生做準備。

長泰老學堂健康照顧體系執行長林金立指出，台灣人平均七十三歲起需被照顧，該段時間換算約占人生八分之一，自己媽媽八十歲從自助餐業退休後，原本鬱鬱寡歡，他花十年協助媽媽成功老化，歡喜過生活，他認為：「最好人生的準備，從五十歲開始規劃」。

林金立表示，成功老化是維持原來生活模式，「自立支援」內涵是每個人內心都有自立自主做一些事的期待，應支援期待實現，讓人生到最後都有選擇權，如持續參與社會，避免衰弱與失能，每日飲食一五○○大卡，喝水一五○○CC，回復運動，每一到三天要排便等。還要讓長輩做有價值的事，重拾自信，建立新家人關係、與好友互助，讓自立支援串起高齡生活鏈。

高雄日照中心大腦活化班負責人張素琴說，大腦活化班邁入第七年，有十六名失智症者學員，每週星期二、三、四上全天課，這次參展派失智長者秀成果，特地安排長輩帶動民眾玩環保桌遊，認為失智只要給予適當教育、帶動及認同，患者可走入社會、重拾信心，也能助其延緩失智和活化腦部。

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