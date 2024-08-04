北市逾百處室內場所 空品標章失效

北市環境保護局鼓勵公私立場所申請室內空品自主管理標章。（環保局提供）

2024/08/04 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市環境保護局去年三月推出「室內空氣品質認證場所推動計畫」，鼓勵公私立場所主動防疫，加強通風換氣並引入空氣殺菌設備。審計部報告指出，台北市逾百處場所認證標章屆期失效，且公告列管場所僅三成取得標章。環保局回應，有主動提供免費室內空品巡檢服務，將優先輔導公立幼兒園及運動中心等場館於二○二七年底前全數取得認證標章。

標章屆期失效是指截至二○二三年八月底止，將失效且未於二○二二或二○二三年度再提出申請者。環保局指出，場所認證有效期限為二年，若額外設有室內空氣品質自動監測設施，有效期限延長為三年。

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審計部總決算審核報告指出，北市環保局二○二一至二○二三年度編列「台北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測計畫」經費共二一五五萬元，委外執行各類公共場所室內空氣品質巡檢、更新維護室內空氣品質資料庫，及推動室內空品自主管理標章等。

根據標章申請清冊，二○二一年度申請核發者有一四六處之認證標章已屆期失效，未展延或再提出申請。另截至去年八月底，台北市符合《室內空氣品質管理法》之公告場所共三三七處，其中取得標章且未屆期之場所共一一四處，僅占公告列管場所之三三．八三％。取得標章比率不到三成的列管場所，有政府機關、百貨公司等。

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