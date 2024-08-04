桃捷累計虧損近36億 審計處認定財務欠佳

桃捷公司估計，機場捷運今年的平均日運量可望達到11萬人次。（桃捷公司提供）

2024/08/04 05:30

查核要求開源節流 桃捷公司：去年已有盈餘逾1.2億

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園捷運公司去年（二○二三年）決算經審計部桃園市審計處查核結果，含以前年度累計虧損高達卅七億五八八萬餘元，認定「財務狀況欠佳」，去年雖有淨利一億二四四○萬餘元，填補以前年度累積虧損後，尚有虧損卅五億八一一八萬餘元待未來填補，要求桃捷開源節流，確保永續經營。

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5車站開早餐店快閃櫃 拓展財源

桃捷公司營運桃園機場捷運，桃捷董事長沈志藏昨天表示，機捷已挺過疫情艱辛，去年的運量與收入顯著增加，同年七月起轉虧為盈，全年盈餘一億二四四○萬餘元。

對於審計處認為桃捷相關廣告招商業務仍待提升，沈志藏說，去年機捷戶外墩柱廣告收入二○五四萬元，較前年成長七成四，今年會持續招商，也會善用車站空間推動商業策略聯盟，例如A1台北車站等五個車站已開設早餐店快閃櫃，希望多元化營運服務增加財源。

審計處指出，桃捷公司二○二二年淨損八億六一一二萬餘元，連同之前年度累積虧損廿八億四四四六萬餘元，虧損至前年已達卅七億五八八萬餘元，營運資金與資本額卅億元，也於二○二二年第一季就用完，靠銀行貸款支應營運。

機捷日均運量 今年估達11萬人次

沈志藏說，從機捷運量來看，去年日均運量達九萬二一○人次，相較二○二二年的四萬七○三九人次，增幅九十二％，估計因旅遊或商務讓桃園國際機場出入境人數增加，且機捷配合政府「TPASS通勤定期票」的基北北桃都會通、桃竹竹苗通勤定期票，可提升通勤通學運量，沿線商家合作推出行銷活動，包括桃捷與樂天桃猿球團行銷活動、寶可夢票卡夾組等，可吸引不同族群民眾搭乘機捷，今年日均運量可望達到十一萬人次。

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