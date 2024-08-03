布袋建德宮祈安遶境 數百人「火燈夜巡」

嘉義縣長翁章梁（前左三）等人為火燈夜巡點燈。（記者林宜樟攝）

2024/08/03 05:30

〔記者林宜樟、丁偉杰／嘉義報導〕農曆七月將至，嘉義縣布袋鎮過溝建德宮百年宗教民俗「火燈夜巡」昨晚進行盛大的祈安遶境儀式，數百位手持火把民眾隨李府千歲遶行庄頭，祈求平安，縣府在活動期間，以「嘉義好神」為主題，推出「好神演藝」、「好神手作」、「好神走讀」等活動，今晚是最後一天，邀民眾一同來「迓火燈」。

今晚邀民眾一同來「迓火燈」

昨晚縣長翁章梁、布袋鎮長蔡瑋傑、建德宮董事長余璧輝等人在建德宮前廣場點燃火燈，推著李府千歲神明大轎，與數百位手持火把民眾遶境。火燈夜巡有朴子配天宮、新港奉天宮等約廿間廟宇陣頭參與，前導車隊由約卅台哈雷重機組成，場面熱鬧。

請繼續往下閱讀...

翁章梁說，縣府在二○一一年將過溝建德宮火燈夜巡登錄為縣定無形文化資產，歡迎大家一同參與體驗屬於嘉縣的宗教民俗。

縣府文化觀光局表示，「好神手作—立體摺紙燈籠」，以火炬造型設計，讓孩童手拿提燈參與火燈夜巡，活動現場服務台提供限量「好神透心涼扇」及「海鮮粥」；「好神演藝」今天由歌手楊哲、吳珉碩帶來壓軸演出。

「好神演藝」多位歌手今壓軸

嘉義好神系列活動接續為「民雄大士爺祭」，國曆八月廿一日下午三點迎大士踩街，廿四至廿六日有走讀小旅行、五Ｇ數位體驗、製作祈福編織手繩活動及歌舞表演。

此外，明天農曆七月初一「鬼門開」，民間禁忌與習俗五花八門。遊歷全台駐廟勸善的「遊學太子爺」正駐駕嘉市大天宮（五穀王廟），鬼門開前，民俗專家廖大乙依往例將遊學太子爺的兵器「火尖鎗」與「乾坤圈」卸除一個月，與「好兄弟」和平共處，意在提醒信眾，鬼月行事謹慎小心，以和為貴，不要輕易與人衝突，減少不必要的禍害上身。

數百位持火把民眾隨李府千歲遶行庄頭。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法