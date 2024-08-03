為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

私幼性侵案北市府只認8案 綠批「討無公道」

教育局今召開記者會說明培諾米達信義幼兒園案件，由局長湯志民（中）主持。（記者甘孟霖攝）

教育局今召開記者會說明培諾米達信義幼兒園案件，由局長湯志民（中）主持。（記者甘孟霖攝）

2024/08/03 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市培諾米達信義幼兒園性侵案人神共憤，至少有廿多位孩童受害，但北市府僅認定八名孩童遭性侵引發爭議，民進黨中央昨召開「蔣萬安『深刻檢討』狼師案？七成被害者討無公道」記者會痛批。對此，北市教育局昨也開記者會回應，強調不論成立幾案都是採最重懲處，絕對沒有吃案，尚未被認定的案例也可以得到教育局服務。

教育局︰不論幾案都採最重懲處

教育局長湯志民昨表示，在處理事件過程中，部分家長可能認為司法行程的陳述更有效率，就不再向教育局陳述，教育局秉持避免讓孩子重複陳述造成傷害的可能，在調查程序也完全尊重受害者意願，如不願透露也不會追問。行政調查有時間的壓力，教育局主要基於行為人的性侵事實做最重的處分。

至於部分家長認為沒受到幫助，湯志民說，照顧孩子是教育局的責任，這類事件對孩子的心理狀況影響甚鉅，只要家長需要支持服務，一定責無旁貸。

教育局副局長陳素慧補充，行政調查是就行為人與幼兒園做行政懲處，不論成立一案或是廿幾案都是最重懲處，絕沒有吃案。

媒體提問許多家長反映希望查看監視器畫面，陳素慧表示，去年原則上不對外公開，因為畫面包含所有師生，後續市府跟檢察官請求，才可以讓家長觀看自家孩子的單獨片段；今年仍有家長提出想看完整的畫面，但因涉及其他孩子，目前正跟檢察官請求中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播