森林護管員11月甄試 高中以上不限科可報考

森林護管員甄試將於11月舉行，今年放寬資格，具高中以上學歷不限科別、65歲以下，具普通重機駕照並駕駛檔車熟練者可報考。（資料照，林保署屏東分署提供）

2024/08/03 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕在我國保護山林第一線的森林護管員甄試考試將於十一月舉行，農業部林業及自然保育署表示，今年招考首度放寬資格，不再限於農業、海事、工業等科別，具高中以上學歷、六十五歲以下人士，有普通重機駕照並駕駛檔車熟練者就可報考，月薪三．二萬元起跳。

森林護管員是山林治理最前線，林保署表示，這次招考資格放寬為高中以上畢業不限科系，年齡六十五歲以下，身體狀況良好，能勝任高山地區林野工作，並領有普通重型機車駕照，熟練騎乘一二五C.C.以上循環檔機車者，甄試將分二階段舉行，第一階段術科測驗包含實地騎乘一二五C.C.（含）以上循環檔機車及負重跑走兩項，成績均合格者，才可參加第二階段含作文、森林及自然保育概論的筆試及口試。

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森林護管員的月薪三萬二二九六元起跳，依每年考核結果可逐級晉升最高至四萬八四四四元，依工作地可併計高山或偏遠地區加給再提高薪酬；執行森林救火、夜間埋伏攔查及山域事故救援等高風險勤務，可依項目與級別支給山地巡護作業費。

有意願報名者，可於林保署全球資訊網「森林護管員甄試相關資訊」（https://www.forest.gov.tw/forestguardrecruitment）下載命題大綱及歷年試題。

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