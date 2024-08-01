新泰塭仔圳重劃區防洪 新北貴子坑抽水站動土

水利局在貴子坑溪南側用地增設貴子坑抽水站，預計2025年底完工。圖為工地現況。（記者黃子暘攝）

2024/08/01 05:30

解決新北大道四段遇強降雨積淹水老問題 預計2025年底完工

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市新北大道四段遇強降雨時，容易受貴子坑溪高水位、路面低窪等影響，造成排水不及積淹水，市府在貴子坑溪南側新建貴子坑抽水站，增設四台抽水機組，昨天舉行動土典禮，預計二○二五年底完工，可望解決積水沉痾，提升新泰塭仔圳重劃區防洪安全。

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斥資3.4億 新設4台抽水機組

市長侯友宜表示，面對氣候異常與極端降雨的挑戰，市府不放過每一個積淹水點，編列三．四億餘元預算，在塭仔圳重劃區貴子坑溪南側用地新建抽水站，規劃地下與地上各二層建物，新設四台四CMS（每秒／立方公尺）抽水機組，抽水量體為十六CMS，上游承接塭仔圳重劃區內排水箱涵，總工期五一○天。

重劃區增8900噸滯洪空間

水利局長宋德仁指出，貴子坑抽水站可解決新北大道四段在強降雨期間排水不及造成的道路積水問題，並於氣象署發布新北市豪雨特報或短延時強降雨預報，時雨量達四十毫米機率大於五十一％以上，可提前啟動抽水機組預抽，為重劃區增加八千九百噸滯洪空間。

水利局表示，目前新北市共有八十四座抽水站、三四七組抽水機組，自二○一九年至今，已完成四十七組老舊抽水機組更新，增加逾卅四CMS抽水量，將規劃興建塔寮坑溪三號抽水站及潭底溝抽水站。

市議員李宇翔說，過去市府水利建設較偏重新莊，如今開始著重五股、泰山、林口地區，興建貴子坑抽水站可謂超前部署，有助於塭仔圳及泰山楓江開發案防洪；此外，五泰林地區污水納管進度僅約三成，不如新莊、板橋，盼市府加速推動，避免污水下水道淤積堵塞，影響居民生活品質。

市議員陳世軒表示，樂見市府加強新莊、泰山防汛建設，預抽等於提早騰出空間給雨水蓄積，肯定水利局作法；然而，新莊潭底溝因水流速度慢、污染等因素導致惡臭，需要盡快興建潭底溝抽水站改善，他會緊盯八月六日第三次開標結果，盼工程順利發包。

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