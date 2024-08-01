台灣大「種福電」群募開跑 為「博幼」帶來20年綠電收益

台灣大哥大總經理林之晨（中）昨指出，「種福電」計畫今年邁入第8年，今展開群眾募資，目標330萬。（記者蔡昀容攝）

2024/08/01 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣大哥大「種福電」邁入第八年，今展開為期六十一天的群眾募資，目標三三○萬元，預計在南投縣博幼社會福利基金會總部暨課輔中心屋頂建置一一六片太陽能板，讓博幼未來二十年有穩定綠電收益，總計發電一一五萬度，減碳六三七公噸，綠電收益六○一萬元。

台灣大二○一七年起推動種福電，號召供應商與民眾捐款，在公益團體屋頂建太陽能板，今年邀請歌手艾薇任綠能大使，也前往彰化縣大竹國小博幼課輔班教唱歌曲。

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台灣大哥大總經理林之晨指出，台灣大首先捐出一百萬元，並加購等量綠電一一五萬度，希望拋磚引玉。

台灣大哥大永續品牌公關副總兼台灣大哥大基金會執行長劉麗惠說，台灣大過去幫助七家公益團體募款建置太陽能，預估二十年累積收益八三一五萬元、產生一二九○萬度綠電、減碳超過六七六八公噸。

博幼二十二年來替弱勢學童課輔，陪伴近兩千位孩子完成學業，其中七成完成大學以上學歷，全台十七個課輔班過去一年服務逾五十三萬人次。博幼執行長陳良枝觀察，許多偏鄉孩子上國中時還寫不全二十六個英文字母，透過課輔盼助孩子翻轉教育困境、脫貧。彰化中心主任楊千億曾是博幼學生，感念過去受許多社工幫忙，希望將當時感受到的溫度帶給孩子。

台灣大表示，民眾買印有「種福電」標誌的手機，供應商每售出一台捐贈三元，其中Samsung加碼支持，提升至四元；民眾也可通過momo購物網、台灣大用戶手機直撥5180136、微樂平台數位支付以及台灣綠能公益發展協會的捐款專頁捐款。

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