10億預算過關 10月花蓮每人發3千

2024/07/31 05:30

振興券將委託中央印製廠協助製作防偽 等同現金使用期限至年底

〔記者花孟璟／花蓮報導〕○四○三地震後遊客對花蓮觀光信心大失血，凱米颱風後鐵公路也全數中斷，花蓮縣政府府提出追加預算案十億元，將普發三千元花蓮振興券，縣議會昨天三讀通過。縣府觀光處長張志翔說，地震後觀光業損失估計全年超過一五○億元，將委託中央印製廠協助印製、製作防偽，估十月發放、使用期限至年底。

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縣府提案追加十億元預算普發三千元振興券，昨獲得花蓮縣議會三讀通過，觀光處長張志翔說，振興消費券用法比照現金，因此規劃委託財政部中央印製廠協助印製，期程約需卅五天到四十天，在振興券上印製防偽標誌，防止偽造券流通，做法比照中央發放的消費券；三千元振興券有面額五百元共四張、面額二百元共五張，一共九張，用法等同現金，只要是花蓮的店家都可以消費，預計九月底十月初印製完成，十月中發放。

各鄉鎮市設置發券所提供領券

縣府指出，屆時將透過縣府民政處戶政系統、參考選務系統，透過各公所在各鄉鎮市設置發券所協助發放，規劃約一星期的時間發給民眾，若頭兩天不及現場領，接下來仍可就近到戶籍所在地公所領取。

觀光業損失 估計全年逾150億

張志翔說，花蓮以觀光立縣，很多產業從餐飲、名產、旅宿都靠遊客帶動，估計從四月地震後到今年底，產值至少蒸發一五○億元以上！發放目的希望讓地震後經濟狀況受到影響的民眾，可透過消費券來照顧到各行業大小商家，也能擴大內需，即使是拿來採購日用品也有振興功效。

市集加倍券反映佳 持續發放

縣府也指出，縣府先前以第二預備金一千萬元發放「市集加倍券」，從七月十九日起每週五、週六在花蓮全縣十四個傳統市場發放，消費者拿百元鈔一張，可換二百元面額加倍券，各市場商家及民眾都反映不錯，因此這次也在追加預算提一千萬元，也感謝議會通過，首輪在中元節過後發放完成，再過半個月即可接續發放。

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