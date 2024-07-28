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抓網路兒少性影像 將主動巡查

衛福部。（資料照）

衛福部。（資料照）

2024/07/28 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕立法院院會三讀通過「兒童及少年性剝削防制條例」修正案，授權主管機關主動進行網路巡查，發現兒少性影像並加以處置。衛福部指出，相關措施規劃委外進行，目前正在詢價階段，將是我國首次執行此類工作、在世界少有前例。

衛福部規劃委外執行

藝人黃子佼為偷拍網站「創意私房」高級會員，並持有多部兒少性影像，社會嘩然後，該網站未能被及時下架，且就算被下架仍迅速重設復活，引發全民公憤，立法院多位委員要求衛福部應主動揪出網路兒少性影像並加以處理，但當時無法源依據，經修法通過「兒少權法」修正草案，正式授權主管機關執行網路主動巡查。

衛福部昨說明，政院尚未核定新法上路時間，但衛福部目前規劃採取委外執行，待需求書擬定後，就會進入估價階段，也持續與業界討論、詢價，確認後會配合法規、對外公告招標。

衛福部指出，其他國家幾乎都沒此類政府主動進行網路巡查的機制，多數仍採接收被害人申訴的做法，如先前韓國一三六六危機專線團隊來台進行交流，我方就曾提出此類做法，韓方得知我國規劃後，也認為這是主動打擊兒少性影像、不失可行的方案。另提到，國外有不少大型機構與業者合作進行民間自主巡查兒少性影像，而我國則法制化讓國家主動介入監測，化被動為主動，應可及時發現潛在風險。

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