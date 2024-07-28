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《彰化》愛車泡水先拍照 可申請退還牌照稅

2024/07/28 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕凱米颱風夾帶暴雨重創彰化縣，導致嚴重淹水，不少汽機車成為泡水車，四月剛繳的牌照稅是否白繳了？彰化縣地方稅務局提醒車主，因颱風損失無法使用的車輛，可申請退還牌照稅，記得拍照存證。

稅務局指出，每年四月徵收的汽機車牌照稅，主要用於縣市政府一般性財政開銷。這次因颱風造成汽車或一五一ＣＣ以上機車泡水損壞，車主應向車輛登記所在監理機關辦理報停或報廢，地方稅務局會依監理機關通報資料，退還車輛無法使用期間的牌照稅。

除了牌照稅，因天災造成土地、房屋無法使用，或娛樂場所無法營業時，相關房屋稅、地價稅及娛樂稅也有減免規定。民眾可於災害發生之日起三十日內，檢附受災照片或證明文件提出申請。

稅務局強調，房屋若遭受重大災害，毀損面積達整棟三成以上但不及五成，房屋稅可減半徵收；毀損面積達五成以上，且必須修復始能使用的房屋，房屋稅可免徵。土地若因山崩、地陷等自然災害無法使用，地價稅可免徵。娛樂場所因災害受損，扣除未營業天數，也可減徵娛樂稅。民眾可上財政部稅務入口網或地方稅務局網站查詢，並可線上申請稅捐減免。

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