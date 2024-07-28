《台中》梨山聯外道搶通 「幸福巴士」部份復駛

梨山道路搶通，「幸福巴士」分階段復駛。（交通局提供）

2024/07/28 05:30

〔記者蔡淑媛、張軒哲、黃旭磊／台中報導〕凱米颱風帶來強風豪雨，中市山區道路多處坍方落石，梨山各路段都有災情，公路局谷關工務段段長張裕閔昨日表示，中橫七十七公里靈甫橋坍方路段，第一階段落石清理完畢，昨日中午起放行單線雙向通行，讓用路人往來德基至梨山，新佳陽部落居民已能到梨山上班購物，但現場泥濘，請注意安全。

中橫靈甫橋坍方路段排除

梨山地區颱風期間交通中斷，主要道路持續搶通後，梨山「幸福巴士」昨起恢復梨山到環山路段行駛，但因靈甫橋及梨山往南投縣翠華村路段尚未修復，因此，梨山至新佳陽路段，以及延駛翠華路線仍停駛中，後續視道路狀況逐步恢復服務。

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針對水電供應情形，全市停電戶數曾達五萬二二三五戶，目前幾乎搶修完成。梨山里長賴盛功說，大梨山地區家戶昨已復電，僅剩南投縣翠巒、華崗地區少部分偏遠住戶還未復電，另因梨山部落自來水管線在風災中損毀，居民已第四天無自來水可用，暫以山泉水應急，台水廠商昨日也從埔里經大禹嶺到梨山搶修管線。

幸福巴士復駛梨山到環山段

另外，豪雨一度造成台中大甲溪、大安溪、烏溪等主要溪流暴漲，連帶將沿線垃圾稻稉、山區樹材沖入出海口，台中海岸沿線漁港無一倖免，不少漁民因航道漂浮淤積垃圾，漁筏難以出海，中市海資所指雨停後已派廠商清理，優先清理主要航道，會加快清運速度。

颱風過後，台中市區住戶持續進行復原工作，文心森林公園旁二十五層樓高豪宅，昨日竟有婦人站在雨遮平台擦玻璃，無任何防護措施，令人捏把冷汗。

台8線77公里靈甫橋坍方路段搶通，開放單線通車。（記者張軒哲攝）

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