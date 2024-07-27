（桃園）發揮功效 6滯洪池納雨水33萬噸

凱米颱風來襲，大樹林滯洪池容納十二萬立方公尺的雨水，為滯洪量最高的滯洪池，充分發揮滯洪作用。（記者謝武雄攝）

2024/07/27 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕凱米颱風過境帶來豪大雨，桃園市六個滯洪池發揮作用，共容納卅三萬立方公尺的雨水，以甫完工的桃園區大樹林滯洪池容納十二萬立方公尺功效最大，連同上游八德區西坡埤塘、大湳滯洪池、大仁滯洪池，共容留廿三萬立方公尺，有效解決東門溪流域淹水問題。

東門溪整治源於二○一二年「六一一水災」，從八德區和強路、和平路，到桃園區建國東路、龜山工業區都遭殃，縣府時代編列八億餘元辦理整治工程，二○一四年升格直轄市後，實施「東門溪全流域治理計畫」，包含興建大樹林滯洪池滯洪量十二萬立方公尺、經費五億元，大湳滯洪池滯洪量十五萬立方公尺、經費十二．七五億元，西坡埤塘入出流改善工程滯洪量五萬立方公尺、經費四百萬元，興建中的大仁滯洪池滯洪量十三萬立方公尺、經費八．一二億元。

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另，中壢區14A滯洪池工程主要解決環中東路至中壢工業區一帶水患，主因大牛欄分渠除為農業灌溉溝渠，兼作都市排水系統，最後流入新街溪，與其交會的14A埤塘久未清理造成淤塞，每逢豪雨或颱風來襲必淹水，市府以四．六億元，利用既有14A埤塘設置滯洪池，滯洪量三萬立方公尺。

至於原本由行政院退除役官兵委員會權管的魚殖管理處滯洪池，位於桃園、中壢、八德交界，市府水務局將此埤塘轉型為兼具防災、蓄洪、景觀、休閒功能的「龍山埤塘生態公園」，經費七．五六億元，設計分上下兩池，下池參考日本東京「首都圈外郭放水路」工程，打造有「地下宮殿」之稱的RC構造滯洪池及雨水積磚，上池為乾式滯洪池，總滯洪量七萬立方公尺，解決周邊社區水患。

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