《台中》風雨交加仍上班 盧：未達停班課標準

2024/07/27 05:30

〔記者蘇孟娟、張軒哲／台中報導〕凱米颱風遠離台灣，但影響力未除，台中昨仍風雨交加，卻正常上班上課，民眾冒雨上班上課，市長盧秀燕臉書仍停留在廿四日的貼文，未更新通知昨日正常上班上課訊息，不少人怒批「市長竟消失了」，盧秀燕昨強調，首要工作是協助市民盡快整理家園，恢復正常生活。

中市昨日仍受「凱米」餘威影響，民眾一早冒著風雨上班上學，怨聲載道，有民眾發現盧市長連兩天停班課都有在臉書公告訊息，昨日正常上班上課卻未見訊息通知，甚至昨早台中仍風雨交加，臉書停在廿四日的停班課發文後未見更新，不少人怒批「市長消失了」。

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議員江肇國諷因為盧知道臉書會被灌爆，「為選總統不被罵，連自己作的決定都不敢通知」；議員施志昌也說，偉大的「市長媽媽」自己要參加活動就延期取消，卻讓市民們冒著風雨危險上班，臉書還不敢發佈正常上班上課資訊。

盧秀燕昨日再次說明正常上班上課主因是，台中離停班課標準還很遠，請民眾見諒，昨日雖有雨，但陽光也一度露臉；她說，天佑台中市民，台中災情還好，針對路面倒塌樹木及障礙物清除、恢復民生供水、供電及交通號誌等，已指示市府各相關單位持續加速執行復原作業。

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