《台北》88節 運動中心祭優惠

2024/07/27 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕父親節將至，台北市體育局推出系列活動，爸爸們於八月八日父親節當天至北市十二區運動中心場館，除本人能享有健身房及泳池免費入場，同行子女也有半價優惠；參與「U-Sport計畫」的台北市民會員至合作運動場館，更可加碼一舉獲得「八十八U幣」。此外，體育局臉書粉專也祭出父親節專屬活動，只要貼出自己與父親的運動合照，即有機會抽筋膜槍等好禮。

爸爸享健身房、泳池免費 同行子女半價

體育局長王泓翔表示，為鼓勵平時忙於工作或家務的爸爸們動一下，只要於八月八日當天至台北市十二區運動中心、各公園泳池、台北市網球中心，爸爸們可享健身房及泳池入場免費，陪同的子女則享半價優惠；此外「U-Sport計畫」加碼響應，當天至合作場館運動的市民會員可額外獲得加碼的八十八U幣。

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此外，體育局官方臉書粉專「台北運動吧」也祭出父親節專屬活動，只要在八月十一日中午十二點前，按讚分享該篇抽獎貼文，並於留言區曬出與父親的運動合照，即有機會抽得米家mini筋膜槍、mizuno短袖上衣、mizuno運動袋等好禮。

除各運動場館的優惠，市府各單位也推出父親節優惠，台北市立動物園祭出父親節入園送限量禮、天文科學教育館及青年局直排輪場也提供各項專屬優惠，詳情可至各官方網站查詢。

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