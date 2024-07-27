淡水漁舞河岸音樂祭 今登場

2024/07/27 05:30

〔記者翁聿煌、黃子暘、羅國嘉／新北報導〕新北市河海音樂季盛夏搖滾狂熱延續至淡水漁人舞台，淡水漁舞河岸音樂祭今、明及八月三日登場，邀請十五組獨立樂團及創作新秀在鰆魚旗幟下和大家揮灑搖滾，同時還有豐富多樣的美食市集進駐。

新北市觀光旅遊局表示，淡水漁舞河岸音樂祭邀請倒車入庫、董事長樂團、四分衛等原創音樂團體及創作新秀，在大型鰆魚地標下演出，和樂迷一同釋放盛夏搖滾能量。舞台區也營造多層次的光影環境，同時擁有燈光視覺與音樂聽覺雙重享受。

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此外，還有美食市集，販售清涼飲品、古早味甜點及特色料理等多達廿組多樣化攤位，讓大家吃喝玩樂皆滿足。相關活訊息，請上新北市觀光旅遊網或加入河海音樂季Facebook粉絲專頁查詢。

新北市漁業及漁港事業管理處與海洋委員會海洋保育署，八月三、四日在石門區草里漁港舉辦「新北大咬樂 夏日嗨漁港」，有免費釣魚體驗，還有歌手、親子表演團體演出，傍晚有「蹦火仔」漁法展演，專人帶領民眾認識獨特傳統漁業文化，今天起開放免費線上報名。

另外八月十六、十七、廿三、廿四、廿五在瑞芳區深澳漁港辦理夜釣小卷體驗活動，八月五日起開放免費線上報名。相關資訊可搜尋「新北漁樂快爆」及「新北大咬樂 夏日嗨漁港」活動官網。

新北八里區十三行博物館今、明兩天舉辦「新北南島文化節」，有木琴、竹琴、木鼓等南島樂器供民眾體驗，讓更多人感受南島音樂的魅力。

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