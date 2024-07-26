嘉縣山區降雨逾千毫米 72件積水受困

嘉義縣八掌溪溢堤，泥漿水滾滾而下景象驚人。（記者蔡宗勳攝）

2024/07/26 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕凱米颱風帶來強降雨，嘉義縣山區前天至昨天累積雨量超過一千毫米，八掌溪中游與支流赤蘭溪昨溢堤，水上鄉義興村下菜園與內溪村忠孝街積水最深都逾兩百公分；阿里山林業鐵路考量行車安全，今天主、支線全都停駛，明天預定十一點五十分由阿里山開往嘉義列車停駛，嘉義縣今天持續停班停課。

八掌溪中游與支流赤蘭溪溢堤

八掌溪上游竹崎鄉奮起湖從前天至昨天晚上九點累計降雨量逾一千三百毫米，八掌溪水位從前晚節節上升，昨凌晨傳溢堤，縣長翁章梁昨早到淹水嚴重的義興村與內溪村勘災，表示據氣象預報可能還會降雨，籲民眾嚴陣以待。

請繼續往下閱讀...

縣府統計，本次颱風淹水五十公分以上者有十處，以水上鄉的六處最多，積水三十公分以上未達五十公分者有五處，積水未達三十分有十九處。

全縣積水受困等案件七十二件，積水區域大多分布於水上鄉義興村、台八十二線東西向快速公路二十九公里附近等地點，協助一六○人脫困、一人失溫送醫。

台電嘉義區營業處指出，因樹木傾倒造成電線斷落等電力設施受損，曾停電戶數共三萬○七七三戶，經動員大量人力搶修，截至昨晚仍有六八三九戶停電，正搶修中。

自來水公司第五區管理處表示，仁義潭水庫水位達警戒水位，昨天上午九點半起自然溢流。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法