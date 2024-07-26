茂林單日雨量超越莫拉克 高市25滯洪池全滿

高雄愛河支線幸福川溢堤，幾乎分不清河道與道路。（民眾提供）

2024/07/26 05:30

愛河沿線幾乎泡水裡 全市一度15萬多戶停電

〔記者陳文嬋、葛祐豪、許麗娟／高雄報導〕凱米颱風侵襲南部，高雄從前天（廿四日）至昨天（廿五日）中午，山區茂林的單日累積雨量已經高達一三四三．五毫米，高雄市長陳其邁昨天表示，雨量已超越當年造成八八風災的莫拉克颱風，而高雄市總量達四九○萬噸的廿五座滯洪池，也近乎全滿。

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降雨一三四三．五毫米

二○○九年八月八日至九日，莫拉克颱風在南台灣造成重大災情，當時連美軍也出動軍機協助運送物資、支援救災，高雄縣桃源鄉（今桃源區）出現單日一三三四毫米的雨量紀錄。

凱米颱風除了豐沛雨量外，高雄也遭遇大潮，高雄市水利局在颱風前，已排空全市廿四座滯洪池，總計四九○萬噸的廿五座滯洪量，昨天中午已近乎全滿。

有需要可請公所抽水

高雄市災變中心昨早接獲大量災情通報，以淹水居多。陳其邁昨天先後前往美濃、三民區勘災，他表示，美濃湖因為下游的旗山溪滿水位而溢堤，由於旗山溪水位沒有下降，市府會持續觀察，必要時在低窪地區做預防性撤離；市府已向中央調度大小型抽水機，公寓大樓或地下室如有需要，將請區公所全力抽水。

昨天高雄市一度十五萬多戶停電，台電整天冒著風雨搶修，連帶水公司翁公園淨水場跳機無法供水，鳳山、大寮二區共四萬多戶緊急停水；旗山營運所手巾寮淨水場也淹水嚴重，無法正常操作供水，一萬二千戶將停水迄今午十二點。

愛河水位自九點多開始出現溢堤，愛河沿線市區道路、支線幸福川等處開始積淹水，包括同盟路、河北路、中都濕地公園、美術館、河堤路周邊、鼓山一路至三路等處道路和社區幾乎都泡在水裡，多處大樓地下室成了「滯洪池」。其餘包括三民區、仁武區、大社區、美濃區、岡山區等住宅社區都因強降雨而一度淹水，汽機車泡在水中。

氣象署昨天中午上修高雄三日預估總累積雨量平地達一二○○毫米、山區二二○○毫米，提醒民眾留意。

寶業里滯洪池裝滿水，發揮滯洪功能。（記者陳文嬋攝）

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