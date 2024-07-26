全台農損逾3.6億 屏東2.4億最慘重

宜蘭農損初估930萬元，三星蔥占26.5公頃。（宜蘭縣府提供）

2024/07/26 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕凱米颱風在台灣南部與東部帶來驚人雨量，也帶來農損，截至昨日下午五時，農業部農糧署、畜牧司彙整各縣市查報資料，全台農損金額超過三．六億元，受損最嚴重的縣市為屏東，達二．四億元；受損最嚴重作物為香蕉，農損金額達八八二八萬元。

全台累計農損目前估約三億六五○三萬元，以縣市區分，屏東損失二億四三一七萬元最多，花蓮、雲林、高雄、南投、宜蘭分別為五三二三萬元、二六三七萬元、一○八○萬元、九九九萬元、九二八萬元。

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以作物區分，農作物被害面積達四一一五公頃，損害程度廿六％，換算無收穫面積一○七四公頃，受損作物主要是香蕉，金額約八八二八萬元，再來則是檸檬，金額約二二九四萬元，還有芭樂、木瓜、茄子等；部分禽舍也受影響，損失金額達兩百卅萬元，主要是雞隻與鵪鶉等；強風豪雨也導致民間農業設施受損，總損失金額達一五七三萬元。

農糧署釋出冷鏈大宗蔬菜

蔬菜主要產地雲彰南投都因豪雨致災，農糧署副署長姚志旺表示，今日台北果菜批發市場到貨量可能會較平常減少，品質也可能受影響，會依市況協調農民團體滾動釋出冷鏈倉儲的高麗菜、大白菜等大宗蔬菜，還有胡蘿蔔、洋蔥等根莖類蔬菜；蘇花公路部分路段也因土石流中斷，姚志旺表示到蘇花公路搶通前，銷往雙北、桃園等地批發市場的花蓮農產品都提供最高每公斤一．三元運費補貼。

729農民獲農保理賠

農金署也檢視農業保險保單，副署長周妙芳表示，截至昨上午，已有柚子、柑橘、芭樂、梨子、芋頭、木瓜、蓮霧等七項氣象參數型保單達理賠標準，有七二九位農民符合理賠條件，金額約一○一一萬元，其中以柚子有四六九位投保農民可獲理賠四七六萬元最多，已請產險公司簡化理賠程序、加速撥付賠款。

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