南投暴雨釀天坑、土石流 信義鄉2聚落1700人受困／高雄旗山土石流沖民宅 老夫婦1死1傷

高雄三民區大裕街一帶，水淹半層樓高。（擷取自高雄人大小事）

2024/07/26 05:30

〔記者劉濱銓、佟振國、許麗娟、洪定宏、蘇福男、陳冠備、蔡宗勳、楊金城、蔡宗憲、陳昀、鍾麗華、陸運鋒／綜合報導〕凱米颱風中心昨天清晨離開台灣，但強風、豪大雨在各地持續造成災情，省道台廿一線新中橫公路多處落石崩坍，南投信義鄉入口段明德村爆發土石流；東埔溫泉區與雙龍部落聯外道路，分別因土石流、路面「天坑」導致交通中斷，兩聚落淪「孤島」，約一千七百多人受困；高雄旗山發生土石流沖入民宅意外，一對老夫婦一死一傷。

信義鄉公所指出，東埔溫泉區聯外道投九十五線交通中斷，聚落有近千人受困；另前往雙龍七彩吊橋的聯外道路路基掏空，雙龍部落約七百五十人受困，但兩部落都還有備糧、飲水無虞。東埔聯外道路已派機具搶修，雙龍聯外道路因掏空嚴重，需回填路基，預計廿六日機具會到場。

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公路局信義工務段則說，台廿一線明德段昨持續大雨仍未搶通，民眾可改道走信義堤防道路前往市區。

此外，仁愛鄉廬山溫泉塔羅灣溪暴漲，水位逼近廬山吊橋，下游鋼構便橋引道土石也被大水沖失出現缺口，公所緊急封橋。投八十三線鄉道以及投八十九線力行產業道路也有多處坍方落石及土石泥流，沿線七個部落交通受阻，廠商出動機具搶修。

彰化台西村通知4423人撤離

豪雨也造成各地溪河暴漲，濁水溪位於彰化縣大城鄉台西村頂庄哨所前一處人工土堤，昨日清晨被沖出近五公尺大的破洞，公所通知六村四四二三人撤離避難；八掌溪中游與支流赤蘭溪溢堤，造成嘉義縣水上鄉義興村與內溪村部分積水，最深逾兩公尺；八掌溪台南市後壁區上茄苳段也出現溢堤，警消救出張姓一家四口，緊鄰八掌溪的後壁新嘉里白沙屯低窪處也水淹一層樓高，有八人被救出。

愛河溢流 地下室變滯洪池

不只山區，高雄愛河沿線市區道路、支線幸福川等，一度滿溢到分不清楚水道或車道，道路和社區幾乎都泡在水裡，多處大樓地下室成了「滯洪池」。

外籍貨輪疑沉沒 6船員失蹤

海象不佳致停泊貨輪也遭殃，中央災害應變中心統計，海難搜救部分共八件，其中西南部外海有一艘坦尚尼亞籍貨輪疑似沉沒，船上九名緬甸籍船員失蹤，海巡署昨天出動一百噸艇前往救援，因海象惡劣被迫折返。昨傍晚傳來好消息，有三名緬甸船員已獲救，僅擦挫傷。其餘七起擱淺案船員及船隻均平安。

總統賴清德表示，中央部會將全力協助地方政府將災情降至最低，提醒大家在颱風、豪大雨警報解除前，必須嚴加戒備。行政院長卓榮泰昨致電全國廿二縣市首長，了解各縣市急需協助事項。

受凱米颱風大雨掏空，南投信義鄉雙龍聯外道赫見「天坑」，導致雙龍部落淪「孤島」。 （信義警分局提供）

高雄旗山區新光里後厝巷一間民宅，昨天下午驚傳遭土石流掩埋，屋內70多歲老夫婦1死1傷，老婦及時獲救送醫。（民眾提供）

後勁溪達到滿水位，就連堤防上的蝸牛也都紛紛爬上高處躲避洪水。（記者李惠洲攝）

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