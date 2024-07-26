《彰化》彰縣大城民宅一樓淹水 4人獲救

濁水溪暴漲，沖垮一處土堤，住在出海口的大城鄉一戶人家一樓瞬間淹沒，消防隊獲報，緊急救出四人。（民眾提供）

2024/07/26 05:30

〔記者湯世名、劉曉欣／彰化報導〕「凱米」颱風昨天對中部帶來災情，彰化縣有多達四十四棵路樹倒塌、八支電線桿傾倒，全縣一四○○多戶停電，溪州鄉、大城鄉共有六人一度受困，包括消防、警方與台電人員都冒著強風大雨救災，除順利救出六人，倒塌的相關設施陸續搶修、復電中。

芬園鄉前天停電最多戶數近二千戶，大部份已復電，但同安村長林子瓏指出，同安、中崙、大竹三個村直到昨天中午左右才復電，村中有老人家在家中仰賴製氧機，擔心停電太久發生危險緊急送醫，幸好昨天已供電，大彰路三段與中山路口交通號誌燈仍故障中。

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消防局統計，依彰化縣凱米颱風災害應變中心資料顯示，昨天中午前全縣持續有積水、路樹傾倒、廣告招牌掉落、交通號誌故障、建物毀損、電線桿毀損、停水等災情，以及停電一四○○餘戶，正全力搶修中。

溪州鄉昨天二名民眾因濁水溪暴漲受困沙洲，消防員成功救出；大城鄉有民宅一樓淹水，消防員成功救出四名受困民眾。鹿港消防分隊昨天上午接獲民眾通報，位於鹿港鎮三民路、鹿港國小對面的磚造平房，因屋後樹木突然倒塌，平房被壓毀，救援人員到場爬進屋內，見男子沒有受傷，順利完成救援。

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