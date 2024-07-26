《南投》雨灌南投貓羅溪 堤邊百餘車泡水

軍功橋下停車場因貓羅溪水暴漲溢出，車子泡在水中。（民眾提供）

2024/07/26 05:30

暴漲溪水溢入軍功橋、國道三號高架橋下 經抽水後才吊離

〔記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導〕凱米颱風為南投縣帶來大豪雨，南投市貓羅溪昨（廿五）日溪水暴漲，沿岸較低窪地區嚴重淹水，南投往來草屯要道南崗大橋，也因水位暴漲持續警戒；停在軍功橋下空地及國道高架橋下一百多部汽車泡在水中，經調派多部抽水機抽水，水位下降後，泡水車才一一吊離。

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南崗大橋橋墩剩一小截露出

「凱米」引進西南氣流為南投縣帶來大豪雨，其中竹山鎮桶頭、杉林溪廿四日下午十時到廿五日下午十時，累積雨量各為八三九、七四八毫米，信義鄉神木村也達六五○毫米，超大豪雨為竹山、鹿谷、信義、水里等鄉鎮都帶來土石崩塌、道路中斷等災情。

全縣剩1630戶還未復電

南投市累積雨量雖僅三二六毫米，但因昨日凌晨瞬間雨量大，且連下數小時，貓羅溪水位暴漲，周邊原就比較低窪地區，昨日上午出現淹水災情，最慘的是車停在軍功橋下、國道三號高架橋下堤防邊的汽車，因溪水溢出讓一百多部汽車泡在水裡，經市公所、縣府調派抽水機抽水後，泡水車陸續吊離現場。

南投市到草屯鎮重要通道南崗大橋也因貓羅溪水暴漲，水位急速升高，橋墩露出只剩一小截。公路局南投工務段表示，水位距梁底高程一公尺時，才會啟動預警性封閉，幸好昨日傍晚距離三公尺多，工務段隨時監看水位，橋梁兩端都有派人看守。

強風大雨造成各鄉鎮市停電，台電南投區處說，昨日停電戶數最高曾達六萬戶，經加派人力、機具、車輛頂著強風豪雨搶修，截至昨晚六時，只剩一六三○戶還未復電。

南投縣九族文化村、溪頭、鳳凰、下坪園區，以及清境農場、合歡山森林遊樂區、杉林溪森林生態渡假園區，今日再休園一天，另奧萬大國家森林遊樂區、天山莊到七月三十一日都暫停開放。

南投市通往草屯的南崗大橋，因貓羅溪暴漲，橋墩剩一小截。（記者陳鳳麗攝）

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