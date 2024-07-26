颱風天首啟用 翡翠原水管取水180萬噸

翡翠原水管在凱米颱風首登場，直接取用了翡翠水庫一八○萬噸原水，大幅降低淨水成本。（記者何玉華攝）

2024/07/26 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市自來水事業處因應颱風凱米，首度啟用翡翠原水管取水一百八十萬噸，供應大台北用水，預計今天南勢溪水濁度下降到五百NTU後，切換回原來的取水系統；此外，疏散門及越堤坡道已在昨天晚間重新開放，交通局提醒，紅黃線自今晨七點後恢復禁停管制。

紅黃線禁停 共享運具恢復營業

台北市疏散門昨晚已重新開放，交通局表示，紅黃線開放停車路段將自今晨七點後恢復禁停管制，未駛離的車輛將依道路交通管理處罰條例拖吊移置並處以罰鍰，停車格也恢復收費；共享機車業者iRent、WeMo Scooter、GoShare及YouBike，今天都恢復正常營運。

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南勢溪濁度上升 取原水降低淨水成本

台北市長蔣萬安昨天主持凱米颱風第四次工作會報，北水處報告指出，翡翠原水管首度啟用，於廿三日下午三點做切換準備，廿四日下午五點南勢溪上游下大雨，溪水濁度上升，晚間七點飆升到四千NTU，雖只有二○一五年蘇迪勒颱風四萬度NTU的十分之一，考量淨水加藥或產生淤泥的風險，決定以原水管取水一百八十萬噸，濁度約僅五、六度NTU，大幅降低淨水成本。

蔣萬安認為原水管發揮功能，北水處副處長陳明州會後受訪補充，操作上是發布海上警報時做切換準備，陸上警報時切換成翡翠原水管取水，透過這次操作，未來會評估加入雨量等考量。

根據災害應變中心統計至昨天晚間六點的最後資料，共受理一○八五件通報，以路樹傾倒六九五件佔大宗，廣告招牌掉落或搖搖欲墜共七十六件居次，其他民生基礎設施災情以電線（桿）或纜線毀損及停電居多。

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