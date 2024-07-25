凱米延遲登陸 帶來更多雨量

記者蔡思培

2024/07/25 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕凱米颱風昨升級為強颱，下午靠近台灣時一度出現原地打轉狀況，持續數小時，入夜後距離花蓮已近在咫尺，卻又遲未登陸；專家表示，凱米延後登陸，帶來的降雨更多，民眾要注意。

專家：影響台灣至少延長10小時

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，凱米遇到台灣地形後產生交互作用，方向轉變為往南、速度也稍慢，昨天下午出現明顯「繞圈」狀況，影響台灣時間至少延後十小時，帶來的降雨更多。但大環境仍有駛流場驅動力量，「颱風終究會回到原路徑，今天出現打轉的機率不高」。

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前氣象局長鄭明典也說，凱米昨在接近台灣陸地時稍受地形影響而轉南，通常颱風在改變方向前一定會滯留，不會直接移動；此外，因碰到山脈，強度也有減弱。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮認為，導引氣流弱、讓颱風無法移動且持續停留才叫「滯留」，「凱米昨天移動時速度時快時慢，整體仍繼續往前動，不算滯留」，只算是颱風眼稍微停留，登陸時間並未拉長太多。

凱米颱風昨下午一度出現颱風內眼有較深對流雲系，內眼之外又環繞第二層眼牆的「雙眼牆」徵兆，代表颱風在此段時間增強、速度快，但傍晚已不見雙眼牆。

吳德榮說，出現雙眼牆是颱風在抵抗減弱趨勢。鄭明典則指出，凱米受中央山脈阻擋導致結構減弱，中心眼牆可能因此散掉。

吳德榮提醒，凱米不僅風力強，也帶來龐大雨量，多個縣市預估總雨量可達一八○○毫米，民眾防風也要防雨；不久前才發生○四○三地震，震後土石脆弱，相同雨勢可能產生更大的災害，地震周邊民眾務必做好防颱準備。

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