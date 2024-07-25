路樹砸死女騎士 掉落磚塊奪命

花蓮市區昨發生屋頂女兒牆磚塊自六樓遭強風吹落，砸死小客車內乘客。（花蓮縣消防局提供）

2024/07/25 05:30

全國2死201傷 逾32萬戶停電

〔記者陸運鋒、吳仁捷、花孟璟、游太郎、林志怡、楊媛婷／綜合報導〕強颱重創全台！凱米颱風昨由中度轉為強烈颱風，各地風強雨驟，多處傳出災情。中央災害應變中心統計，截至昨天晚間八時，造成全國二死二○一傷，曾停電戶卅二萬○八一九戶，停水四九五戶。

兩名死者分別是高雄鳳山一名盧姓女騎士，遭強風吹倒的樹砸中，送醫搶救不治；花蓮美崙發生大樓鐵皮屋頂被強風掀翻，導致整片女兒牆磚塊掉落砸中自小客車，後座乘客四十五歲的媽媽送醫後不治、七歲男童搶救中。

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至於前晚、昨在新北市新莊及三峽區，發生男子疑觸電身亡及里長遭挖土機壓死，新北市災害應變中心考量發生時間及當時風雨情況，研判與颱風沒有直接關聯、不列入死亡統計。

54條溪土石流紅色警戒 撤離8569人

中央災害應變中心表示，總災情共三四九六件，累積撤離八五六九人，學校毀損約九十萬一千元，全台廿二縣市均一級開設。

此外，易成孤島地區共有十四縣市、一九三處，有卅八處採預防性撤離，其餘一五五處完成十天民生物資儲量整備。

總統賴清德、行政院長卓榮泰昨坐鎮災害應變中心；賴清德提醒，○四○三地震後更容易發生土石流，該撤離的民眾應迅速撤離，潛勢地區有慢性病民眾都要特別注意。

農業部水保署昨晚發布五十四條土石流潛勢溪流達紅色警戒，八二八條土石流潛勢溪流達黃色警戒，分布於新北、桃竹苗中投、雲嘉南高屏、宜花東等縣市；桃園市復興區華陵里、新竹縣尖石鄉秀巒村等兩處發布大規模崩塌紅色警戒，大規模崩塌黃色警戒有四十處。

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