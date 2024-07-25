台中樹倒245件 木牆垮塌壓壞4車

梧棲區大德國小西側有路樹倒塌，清水警方排協助除。 （記者張軒哲翻攝）

2024/07/25 05:30

〔記者張軒哲、蘇孟娟、歐素美、黃旭磊／台中報導〕凱米颱風直撲台灣，台中昨通報三九三件災情及一萬多戶停電，路樹傾倒最多有二四五件，其餘另有廣告招牌掉落及積淹水等，另和平區松茂部落住戶則預防性撤離，未傳重大傷亡。

災情通報393件 萬餘戶停電

市長盧秀燕昨趁風雨增強前視察沙鹿區南山截水溝。部分民眾賺到颱風假，無視颱風上山下海，台中市警局在警戒山區及海邊勸退二七九人，開出十張勸導單。

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警戒山區、海邊 勸退279人

和平區台七甲線往宜蘭方向的樹木因風雨倒塌，造成交通中斷，中橫便道因雨勢加大且有多處間歇落石，昨日傍晚及廿五日全日暫時封閉，因為聯外的中橫便道、台七甲線及往大禹嶺的台八線都預防性封閉，梨山宛如孤島。

聯外路封閉 梨山宛如孤島

豐原、和平及梧棲皆有路樹倒塌波及路邊車輛，大雅區中清路旁一處預售屋接待中心木質牆面倒塌，壓到四輛車，幸無人受傷。

和平區公所表示，松茂部落有九戶因位處危險地帶，區公所協助安置到原委會興建的松柏巷臨時安置處，有的則自行到親友家等避難，其中三人主動撤離至梨山里辦公室避難。

台中地區昨日停電戶數達一一六一四戶，台電持續搶修復電，而梨山地區則因樹木倒塌壓垮電線，造成一千餘戶大範圍停電，山區落石持續坍方中，台電人員將視現場風雨情況進行搶修工作。

台中市大雅區中清路旁一處預售屋接待中心木質牆面倒塌，壓到四車。（記者歐素美攝）

梨山地區因豪大雨發生土石流，和平區公所進行預防性撤離安置九戶。（民眾提供）

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