承銷人減 北市蔬菜批發價跌14.7％

台北市內湖區湖光市場昨採買人潮多。（記者楊心慧攝）

2024/07/25 05:30

〔記者楊心慧、何玉華／台北報導〕台北果菜批發市場昨凌晨因進場承銷業者減少，蔬菜整體平均價格下跌六元多，約為卅七．六元，跌幅十四．七％，各大傳統市場昨上午營業攤位減少，但因上午凱米颱風風雨尚未增強，買菜民眾多，市長蔣萬安前往南門市場巡視，關心民生物資供應及價格波動情形，他表示蔬果供應正常，民眾無需搶購，將密切留意蔬果量價波動情形，適時採取菜價平抑措施。

台北果菜批發市場 今例休

台北果菜批發市場今（廿五）日為例休日，並無拍賣交易，至於台北市各大傳統市場是否營業，視各攤商的狀況，如昨雖放颱風假，但因風雨不大仍有約三分之一的攤商營業，預估今上午風雨恐較大，加上果菜批發市場例休，營業的攤商恐比昨天更少。

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昨上午風雨尚未增強，民眾搶著一早前往各大傳統市場採買，雖然約有半數攤商休息，但採買人潮算多，民眾李媽媽表示，前一晚到超市買菜，但大多已被搶購，一早到市場碰運氣，結果菜價便宜，想買的菜也都還有。

另外，家樂福、全聯等超市賣場從前天晚上到昨天，包括泡麵、餅乾、蔬菜、飲料等幾被一掃而空，還出現排隊人潮，連較高價的進口蔬菜也所剩無幾，葉菜類全被搶光，僅剩菇類、根莖類如馬鈴薯、紅蘿蔔等較耐放的蔬果。

根據北農官網顯示，高麗菜批發價格從廿三日的每公斤四十元，昨天跌至卅二元，跌幅廿％；小白菜從四十八元跌至四十一元，跌幅十四．五八％；地瓜葉從每公斤卅五元跌至廿七元，跌幅廿二．八五％；蔥從每公斤八十四元跌至七十五元，跌幅十．七一％；紅蘿蔔從每公斤十五元跌至十二元，跌幅廿％。

北農副總經理路全利受訪表示，菜價跌主要是承銷業者在前天大量採買，昨約一成承銷業者未進場採買，至於進場的承銷業者也評估受颱風影響，到市場採買的消費者恐減少，加上餐廳、百貨業者也宣布暫停營業，因需求減少，採買轉為保守，因此整體菜價下跌。

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