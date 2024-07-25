高雄近6萬戶停電 山區撤離2727人

鳳山建國路發生路樹倒塌，砸中路過的女騎士，經送醫搶救不治。（讀者提供）

2024/07/25 05:30

〔記者王榮祥、陳文嬋、許麗娟、劉禹慶／綜合報導〕凱米颱風昨天在高雄引發狂風豪雨，仁武區一度測得十一級陣風，累計近六萬戶停電，市府為此啟動預防性撤離，到昨下午三點共撤出二七二七位民眾，高雄市與澎湖縣今天仍維持停班停課，市長陳其邁提醒今天到中午左右風雨還是很強，民眾儘量別外出。

高雄昨天清晨風雨不大，但上午九點開始先是幾波大雨，接著風勢逐漸加強，多處路樹倒塌、廣告招牌毀損，仁武區一度出現十一級陣風。

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8行政區 累計逾百處土石流

山區因為大雨不停，上午十點左右先撤離三七五人；市長陳其邁專程上山視察防災整備，進一步指示下午兩點半前，桃源、那瑪夏、茂林等三原住民區全戶全數撤離，緊接著全市八區卅四里累計出現逾百處土石流黃色警戒，隨即啟動預防性撤離，至下午陸續撤出二七二七人。

輕軌停駛 南部萬安演習取消

電力部分，台電高雄區處與鳳山區處統計至傍晚累計近六萬戶停電，台電逾百輛機具冒險搶修，至傍晚已復電九多成。高雄輕軌昨天白天正常運行，但下午風力增強，傍晚五點後暫停運行。原定今天下午實施的南部地區萬安演習，國防部宣布取消。

高雄市昨天以桃源區時雨量四十毫米最大，旗山區三小時累積雨量破百毫米，二十四小時累積雨量破二百毫米，平均風力六至七級，鳳山區一名女子騎機車上班途中，行經鳳山區建國路某巷口，遭倒塌路樹砸中送醫不治。

氣象署上修高雄未來二十四小時預估累積雨量為平地四百至六百毫米、山區七百至一千毫米，均達超大豪雨等級。

澎湖空運停飛 滯留人數逾萬

澎湖今天空運宣布停航，依照澎湖航空站統計，今天影響旅客五千四百人，加上昨天五千人，滯留人數達萬人以上。

凱米颱風來襲，高雄狂風豪雨，國軍協助山區居民進行撤離。（民眾提供）

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