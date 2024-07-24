古坑旅宿空間改造 雲林補助5成

2024/07/24 05:30

每家最高300萬元 媒合設計師操刀 改善門面、客房、無障礙、廁所等

〔記者黃淑莉／雲林報導〕後疫情時代搶攻國旅商機，雲林縣府繼補助華山商圈店家改造，再推出旅宿業營造計畫，媒合專業設計師協助辦理門面、客房、無障礙、廁所等空間改造，達到好客民宿、星級旅館的等級，進而提升競爭力。縣府建設處長李俊興表示，改造經費縣府補助五十％，最高補助三百萬元。

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盼達好客民宿、星級旅館等級

雲林古坑有豐富自然資源及農特產，尤其草嶺櫻花季、石壁孟宗竹林森林療癒基地、台灣咖啡、螢火蟲季等，吸引許多遊客到雲林旅遊。

李俊興指出，為吸引遊客留宿雲林推出古坑旅宿營造計畫，目前古坑山區有九家旅館、四十八家民宿，計畫委託雲林科技大學品牌共感研究中心執行，已開過兩場說明會，目前有十三家報名，有些還在評估中，希望有成果呈現能吸引更多業者申請，一起提升競爭力。

計畫主持人張岑瑤表示，已遴選出七位台中、雲林等地的設計師，他們都有豐富的經驗，包括旅宿、商店街及咖啡街改造等，將與業者溝通，融合在地依山傍水的條件及生態等特色，並尋找未來更符合永續、自然、森林療癒的概念落實到古坑山區住宿的環境。

已開兩場說明會 13家報名

縣長張麗善指出，縣府強力推動觀光，希望全國民眾都能到雲林旅遊，去年觀光人次有一九七三萬人次，今年已突破一五○○萬人次，到年底應可達到二○○○萬人次，期盼透過商圈、旅宿業改造，提供好的住宿及旅遊環境與品質留住遊客，只要有意願的業者縣府補助改造經費五十％，最高三百萬元，改造重點在於門面、大廳、客房、廁所及無障礙空間等，讓遊客可以住的安心、放心，而且享受到好品質的旅遊。

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