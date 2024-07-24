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北市防颱關閉水門 紅黃線開放停車

台北市疏散門昨天下午四點起實施只出不進管制。（記者田裕華攝）

台北市疏散門昨天下午四點起實施只出不進管制。（記者田裕華攝）

2024/07/24 05:30

〔記者何玉華、林承鴻、江采蓁／台北報導〕台北市因應凱米颱風陸上颱風警報，今天凌晨一點已關閉全市疏散門及越堤坡道，全市八公尺以上道路紅黃線開放停車，路邊停車暫停收費；依照往例，待水門開放後才會恢復禁止停車。

聯醫、萬芳醫院 今門診暫停

北北基桃昨晚八時宣布今停止上班上課。台北市立聯合醫院宣布，今日各院區門診、附設院外門診皆全天停診；台北市立萬芳醫院也表示，醫療服務全日暫停，但急診、住院、洗腎及接生與緊急醫療業務仍正常服務。

逢大潮 籲民眾遠離河濱區域

台北市水利工程處表示，凱米颱風可能帶來間歇性降雨及強陣風，又適逢年度大潮，河口潮位高於平時，民眾要避免前往河濱區域活動，並注意停放車輛的安全，特別是河濱地勢較低的淡水河台北橋周邊沿線、百齡左、右岸河濱公園等。

為防河水倒灌，北市昨天下午四點針對堤外停車管制「只出不進」，八點開始拖吊，今天凌晨一點全面關閉水門；並開放全市八公尺以上道路紅黃線停車，路邊停車暫停收費。

交通局提醒，開放紅黃線道路停車路段，車輛應順向靠邊停放，禁止併排；路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處，仍禁止臨時停車。交通局補充，未自行移出堤外的小型車處二千四百元罰鍰、機車處一千八百元罰鍰，被拖吊車輛另需繳納移置費及保管費。

另外，豪大雨恐導致河川原水濁度飆高影響用水，台北市自來水事業處昨天已啟動剛完工的「翡翠原水管」取水系統切換作業，昨下午開始直接取用翡翠水庫北勢溪低濁度原水，確保自來水供水水質及水量穩定，但仍建議民眾儲水備用。

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