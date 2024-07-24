防颱避災 南投24易致災區預警撤離

南投信義鄉東埔聯外道，常因大雨土石流阻斷交通，為防颱風釀災，已部署人員機具以利搶險。（民眾提供）

2024/07/24 05:30

32孕婦、131洗腎患者通令加強勸離 埔里、水里已備妥安置專區

〔記者佟振國、劉濱銓、張協昇／南投報導〕南投縣昨已納入「凱米」颱風陸上警戒範圍，縣府災害應變中心提升為一級開設，加強預警撤離全縣廿四個易成孤島村落的慢性病患、孕婦，並在埔里、水里備妥收容安置專區，易致災縣、鄉道也完成機具進駐待命，呼籲民眾近期勿前往山區、水域活動，高規格防災維護民眾安全。

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南投縣今停止上班、上課

南投縣府昨晚宣布，因南投縣風勢、雨量已達停班、停課標準，今（二十四）日停止上班、上課。

凱米颱風路徑一再西偏南修，對台灣陸地影響加劇，前晚海警發布，南投縣府災害應中心展開三級開設，昨天陸警發布及南投縣納入陸上警戒範圍，立即提升一級開設。

鑑於去年卡努風災重創仁愛鄉交通，造成民眾受困，慢性病患、孕婦等就醫困難，縣府列出仁愛、信義、水里、鹿谷鄉廿四個易致災成孤島社區的洗腎病患一三一人、已撤離十九人，孕婦卅二人、已撤離九人，仁愛、信義公所今（廿四）日上午持續會同警察、消防單位進行疏散撤離，埔里暨大、水里龍江飯店及縣內四十二家社福護理機構也提供協助安置、就醫。

機具進駐投89線等易坍路段

此外，縣府昨也要求開口契約廠商調集機具，進駐易因坍方或土石流中斷的仁愛鄉投八十三線、八十五線、八十九線力行產業道路，及信義鄉東埔溫泉聯外道路投九十五線待命，隨時準備搶修及搶通，並通令位處土石流潛勢區及大規模崩塌潛勢區範圍村落民眾提高警覺，一旦出現紅色警戒，即應撤離至安全處所。

仁愛鄉長江子信昨也前往力行產業道路沿線部落了解防災整備工作，強調各村辦公處、社區活動中心物資至少有七日存量，公所提供各村辦公處沙包供民眾登記領取，防範豪大雨導致居家積淹水。

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