《高雄》凱米總雨量估1800毫米 達超大豪雨

南橫公路台廿臨一○五線○K至四十四K（梅山口至向陽）路段，今天上午七點實施預警性封閉。（公路總局提供）

2024/07/24 05:30

今起至26日山區雨大 逢大潮及颱風低壓引發暴潮 須嚴防海水倒灌

〔記者陳文嬋、黃佳琳、劉禹慶／綜合報導〕中颱凱米持續朝向台灣靠近，高雄市主要降雨在廿四至廿六日，山區預估總累積雨量一八○○毫米，達超大豪雨等級，以廿四日晚間至廿五日降雨最劇烈，逢大潮及颱風低壓引發暴潮，旗津等沿海地區嚴防海水倒灌，水利局於旗津區佈設抽水機應變，調降澄清湖等水位蓄洪，並排空廿五座滯洪池，總滯洪量近五百萬噸。

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調降澄清湖等水位 排空25座滯洪池

高雄昨受到颱風外圍環流及午後熱對流影響降雨，以岡山區時雨量六十一毫米最大，旗津區受天文大潮影響海水倒灌，水利局堆置沙包阻擋回流水路，佈設十四台抽水機加強排水，潮位下降後積水消退，盤點十處已完成四處改善。

市府根據氣象署資料，風力預估最大可達八至九級、陣風十一至十二級，廿六、廿七日降雨逐漸趨緩，但沿海仍有雨勢。

水利局整備九十一座抽水站及一六○台抽水機，並排空廿五座滯洪池，確保強降雨發揮滯洪功能，澄清湖、蓮池潭、美濃湖、金獅湖等調降水位蓄洪；民政局也備妥二萬多個沙包供民眾領取。

達土石流黃、紅色警戒 實施勸告或撤離

一一五條土石流潛勢溪流、八處大規模崩塌潛勢區，其中六龜、甲仙、杉林、茂林、桃源及那瑪夏等六區，預估廿五日累積雨量將達土石流黃色警戒，市府掌握桃源等五區洗腎病患及孕婦人數共一一一人，土石流潛勢溪流保全戶實際居住二四六七人，將依水保署發布土石流黃、紅色警戒，實施避難勸告或強制撤離。

公路總局甲仙工務段根據雨量預測值，南橫公路台廿臨一○五線○K至四十四K（梅山口至向陽）路段，今天上午七點實施預警性封閉。

澎湖藍色公路暫停營運 華信、立榮停航

澎湖已確定廿四至廿六日連續三天澎湖藍色公路停航，貨運也同步停航，仰賴台灣補給的民生物資，停擺三天，因此澎湖民眾開始大量囤積物資，全聯、農會超商都現人潮，空運華信與立榮也已宣布澎湖廿四日停航。

旗津低窪地區佈設14台抽水機抽水，嚴防海水倒灌。（記者陳文嬋攝）

民眾到鳳山區公所領取沙包防颱。（記者陳文嬋攝）

中颱凱米持續朝向台灣靠近，高市水利局加強排水清疏。（記者陳文嬋攝）

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